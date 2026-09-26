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Weekly Horoscope: সাপ্তাহিক রাশিফল ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল! দেখে নিন জ্যোতিষমত

২৭ থেকে ৩ অক্টোবর ২০২৬র মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফলে।

Updated on: Sep 26, 2026, 15:21:32 IST
By Sritama Mitra
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একটি নতুন সপ্তাহ শুরু হতে চলেছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩ অক্টোবরের মধ্যে, গ্রহের গতিবিধির প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদাভাবে দেখা যাবে। কেমন কাটবে আগামী সপ্তাহ, দেখে নিন।

সাপ্তাহিক রাশিফল ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল!দেখে নিন জ্যোতিষমত
সাপ্তাহিক রাশিফল ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল!দেখে নিন জ্যোতিষমত

মেষ রাশি: মেষ রাশির সামগ্রিক অবস্থান কিছুটা মাঝারি দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রেম-সন্তানের অবস্থা কিছুটা মাঝারি বলে বলা হবে। আপনার ব্যবসা ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে, চাপযুক্ত অর্থ চলে যাবে।

বৃষ রাশি: স্বাস্থ্য কিছুটা মাধ্যম, প্রেমের সন্তানদের অবস্থাও কিছুটা মাধ্যম, ব্যবসা খুব ভাল। কোনও অশুভতা নেই, এটি মাঝারি। সপ্তাহের শুরুতে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, কিছুটা বাধা দিয়ে পথ তৈরি হবে। প্রেমের সন্তানদের অবস্থা ভাল থাকবে, মাঝারি ব্যয়ের অতিরিক্ত মনকে বিরক্ত করবে, মাথাব্যথা, চোখের ব্যথা, শেষটি খুব ভাল হবে।

মিথুন: স্বাস্থ্য খুব ভাল, প্রেমের সন্তান খুব ভাল, ব্যবসা খুব ভাল। প্রেমের পরিস্থিতি খুব ভাল চলছে, প্রেমের ক্ষেত্রে এই সময়ে সর্বাধিক সময় কেটে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুব ভাল সময়, লেখক, কবি, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এটি খুব ভাল সময়।

কর্কট: খুব ভাল সময়। স্বাস্থ্যের ধারাবাহিকতা রয়েছে, ভাগ্য পাশে রয়েছে, প্রেমের সন্তানদের অবস্থা ভাল, চমৎকার সময়। সপ্তাহের শুরুটি কিছুটা বাধা দিয়ে এগিয়ে যাবে, এখনই ভ্রমণ করবেন না। মাঝারি ব্যবসায়িক সাফল্য হবে, কোর্টে বিজয় হবে, শেষ পর্যন্ত আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ভ্রমণের খুব উপকারী সুযোগ থাকবে, এটি শুভ হবে। নীল জিনিস দান করা শুভ।

সিংহ রাশি: স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভাল। প্রেমে কিছুটা দূরত্ব চলছে, সন্তানের সন্তানদের থেকে কিছুটা দূরত্বও রয়েছে, তবে শুভতা রয়ে গেছে। সপ্তাহের শুরুতে, আঘাত হতে পারে, আপনি কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন, পরিস্থিতি প্রতিকূল হবে। মধ্যভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সাফল্য পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। কাছাকাছি একটি হলুদ বস্তু রাখা শুভ হবে।

কন্যা রাশি: আপনার মধ্যে প্রভাব বেড়েছে। একটি সরকারী পরিস্থিতি আপনার জন্য খুব ভাল হয়ে উঠেছে, আপনি রাজনৈতিক সুবিধা পাচ্ছেন। সপ্তাহের শুরুতে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখা হবে, আপনি কিছুটা পেটের রোগে বিরক্ত হবেন, কাজের পরিস্থিতি ভাল হবে। মাঝখান খারাপ, এটি ব্যথা হতে চলেছে, কিছু ঝামেলা হবে। শেষটি আবার স্বাভাবিক হবে। এবং ধীরে ধীরে ভাল দিনের দিকে এগিয়ে যাবে। শনি দেবকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।

তুলা রাশি: চমৎকার সময়। লগ্ন আরোহণে আছে, ভাগ্য আরোহণে রয়েছে। আপনার জীবনে খুব শুভ কিছু ঘটতে চলেছে। শুধু সরকারি ব্যবস্থার সাথে খাঁচায় না এবং আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বাকি ভালবাসা, সন্তান, ব্যবসা খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করবে। গোপন জ্ঞান পাওয়া যাবে, বয়স্কদের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে।

বৃশ্চিক রাশি: স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, প্রেমের সন্তানের অবস্থা ইতিমধ্যে খুব ভাল চলছে, ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন, প্রেমে তু-তু-আই এড়িয়ে চলুন, কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। মাঝখানে শত্রু কিছুটা আক্রমণাত্মক হবে, ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা, বিরক্তিকর সময় থাকবে।

ধনু রাশি: স্বাস্থ্য ভাল। প্রেমের সন্তানের অবস্থা কিছুটা মাঝারি, ব্যবসা ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, ঘরের দুর্দশার লক্ষণ দেখা যায়, বাড়িতে নেতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। এখনই একটু থামুন, জমি-বিল্ডিং-যানবাহন সম্পর্কিত কোনও কেনাকাটা করবেন না।

মকর রাশি: এই সময়ে বিবাহিত জীবন কিছুটা নরম এবং গরম থাকবে। প্রেমিক-প্রেমিকাও কিছুটা নরম থাকবে। তবে প্রেমিক-বান্ধবীর জন্য এটি ভাল সময় হবে। সপ্তাহের শুরুতে বীরত্ব রঙ আনবে। নাক-কান-গলায় কিছু সমস্যা হতে পারে, ব্যবসায়িক সাফল্য থাকবে। মাঝখানে জমি, বিল্ডিং, গাড়ি কেনার শুভ সুযোগ থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে।

কুম্ভ রাশি: স্বাস্থ্য ভাল, প্রেমিক সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল, ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে, তাই বিনিয়োগ করবেন না। মাঝখানে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত, বস্তুগত সুখ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এবং জমি, বিল্ডিং, যানবাহনে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে উপযুক্ত হবে। গণেশকে প্রণাম করা শুভ হবে।

মীন রাশি: স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়। প্রেমিক-সন্তানের অবস্থা কিছুটা উত্থান-পতন হয়, ব্যবসা ভাল। সপ্তাহের শুরুতে নার্ভাসনেস এবং অস্থিরতা থাকবে। নেতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। স্বাস্থ্যে, প্রেম-সন্তানে, ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে, তরল তহবিল বৃদ্ধি পাবে, পরিবারে বৃদ্ধি হবে, তবে এখনই বিনিয়োগ করবেন না।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দু)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Weekly Horoscope: সাপ্তাহিক রাশিফল ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল! দেখে নিন জ্যোতিষমত

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