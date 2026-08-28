Weekly Horoscope: সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ আগস্ট ২০২৬র ভাগ্যফলে কারা লাকি!
আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সপ্তাহে ৫ টি ভাগ্যবান রাশিচক্রের আর্থিক অবস্থায় ভাল পরিবর্তন হবে। দুর্ঘটনাজনিত অর্থ লাভের সম্ভাবনা থাকবে এবং জীবনে ভাল পরিবর্তন আসবে।
গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে ৩০ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ, শুক্র তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে স্থানান্তরিত হবে। সূর্য তার নিজস্ব রাশি সিংহ রাশিতে থাকবে।
বুধ সিংহ রাশিতে সূর্যের সাথে বসবেন এবং বুধাদিত্য রাজযোগ তৈরি করবেন। মঙ্গল মিথুন রাশিতে ট্রানজিট করবে। বৃহস্পতি কর্কটে, কুম্ভ রাশিতে রাহু। শনি মীন রাশির ট্রানজিটে থাকবেন। কেতু ও সিংহ রাশির ট্রানজিটে থাকবেন। এই সপ্তাহে গ্রহের পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। কিছু রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। দেখে নিন এই সপ্তাহের লাকি রাশি কারা।
মেষ রাশি: এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য খুব ভাল হবে। এই সময়ে আপনার ব্যবসায়িক সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বাড়িয়ে তুলতে পারেন। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হতে পারে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থের আগমনের সাথে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।
সিংহ রাশি: এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য ভাল হবে। এই সময়ে, অর্থের পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। যারা চাকরি করছেন তারা ভাল অফার পেতে পারেন। স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল ফলাফল পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে এবং একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে।
কন্যা রাশি: এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জন্য খুব ভাল হবে। এই সময়ে, দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পছন্দসই ভ্রমণে যেতে পারেন। কিছু লোকের পুরানো অভিযোগের সমাধান করা যেতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি: এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির জীবনে ভাল পরিবর্তন আনবে। এই সময়ে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পড়াশোনার জন্য এটি অনুকূল সময়। আপনি বন্ধুদের সমর্থন পাবেন এবং আপনি ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে স্মরণীয় সময় কাটাবেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যে কোনও আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে, যা মানসিক সমস্যাগুলি দূর করবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং দীর্ঘ স্থগিত কাজ শেষ হতে পারে।
মীন: এই সময়টি মীন রাশির জন্য অনুকূল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সময়ে ব্যয় হ্রাস পাবে, যার ফলে আর্থিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। পরিবারে সুখ থাকবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন কাজ বা অবস্থানের দায়িত্ব পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো পথ থেকে অর্থও আসবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More