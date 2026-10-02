Weekly Horoscope: ৪ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬র মধ্যে ৫ রাশি লাকি! কী কী প্রাপ্তি যোগ?
৪ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের দিক থেকে ৪-১০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত আসন্ন সপ্তাহটি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ে, সূর্য কন্যা রাশিতে থাকবে। বুধ এবং শুক্র তুলা রাশি, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে থাকবেন। মীন রাশিতে শনি পশ্চাদমুখী গতিতে থাকবে, রাহু কুম্ভ রাশিতে থাকবে এবং কেতু সিংহ রাশির ট্রানজিটে থাকবে। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশির ভাগ্যে রয়েছে উন্নতি।
মিথুন: এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির লোকদের জন্য সুখ এবং সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে। এই সময়ে, আপনার মধ্যে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাবে। অর্থের কথা বললে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনি যদি অতীতে ঋণ নিয়ে থাকেন তবে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায়ী শ্রেণির অবস্থা ভাল হবে। সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি খুব ভাল হবে। আজ, আপনি যে কাজেই আপনার হাত রাখবেন না কেন, আপনি সাফল্য পাবেন। বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সাফল্য থাকবে। তবে, এই সময়ে আপনাকে আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে কোনও ভাল খবরে মন খুশি হবে।
কন্যা রাশি: এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। এই সময়ে কথা বলার এবং অর্থের অবস্থা উভয়ই ভাল থাকবে। আপনার বক্তব্যের ভিত্তিতে আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে। পরিবারের অবস্থাও খুব ভাল হতে চলেছে। সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য বা বিভ্রান্তির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। ব্যবসা শক্তিশালী হবে। অংশীদারিত্ব ভাল হবে। চাকরি এবং চাকরির অবস্থা ভাল থাকবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার ভাল সুযোগ থাকবে, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
তুলা রাশি: এই সপ্তাহটি তুলা রাশির লোকদের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনার আটকে থাকা বা মিস করা কাজ শেষ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে। ব্যয় হ্রাস পাবে যাতে আপনি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায়ের কোনও অংশীদারিত্ব নিয়ে আপনার যদি বিরোধ বা মতবিরোধ থাকে তবে এটি শেষ হতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে মনোনিবেশ করে আপনি সাফল্য পাবেন। বৃহস্পতির কৃপায় আপনি অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পেতে পারেন এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসতে থাকবে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহে কোনও বড় সমস্যা নেই।
ধনু রাশি: এই সময়টি ধনু রাশির জন্য খুব উপকারী হতে পারে। এই সময়ে আপনার কাজের অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা আপনার ক্যারিয়ারে উপকার করবে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও সমস্যা হবে না। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, যা আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে পারেন বা ধর্মীয় ভ্রমণে যেতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনার পারিবারিক অবস্থা আরও ভাল হবে। তবে, শনির কারণে এই সপ্তাহে আপনার তর্ক থেকে দূরত্ব রাখা উচিত। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন।
মকর রাশি: মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। যদি আপনার কোনও কাজ বা পদোন্নতি মুলতুবি থাকে বা আটকে থাকে তবে আপনি এটি পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। বৈবাহিক জীবন খুব ভাল হবে। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন।
(ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
মকর রাশি: মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। যদি আপনার কোনও কাজ বা পদোন্নতি মুলতুবি থাকে বা আটকে থাকে তবে আপনি এটি পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। বৈবাহিক জীবন খুব ভাল হবে। আপনি আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন।
(ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More