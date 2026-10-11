Weekly Horoscope Navaratri:৪ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে! নবরাত্রির সপ্তাহের রাশিফল দেখে নিন
৪ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত নবরাত্রির সপ্তাহ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
৪ থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে, গ্রহের গতিবিধির প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদাভাবে দেখা যায়। এই সময়ের মধ্যে, কিছু লোকের স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। এদিকে, শুরু হয়ে গিয়েছে নবরাত্রি। ২০২৬ নবরাত্রির এউ সপ্তাহ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ রাশি- মেষ রাশির সামগ্রিক অবস্থা ভাল। স্বাস্থ্য কিছুটা উপরে এবং নীচে থাকতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা দুর্বল হবে, তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি ভাল। প্রেমের অবস্থা মাঝারিভাবে চলছে। শিশুকে নিয়ে কিছুটা ঝামেলা থাকবে এবং রাগের প্রভাবে কিছু করার পরিস্থিতি হতে পারে। আপনার এই সমস্ত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি খুব ভাল। যারা বিবাহিত জীবনে আছেন, তাদের কিছুটা সাবধানে হাঁটা উচিত।
বৃষ - স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হচ্ছে। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থাও কিছুটা মাঝারি চলছে। আপনি যদি আবেগের সাথে কোনও সিদ্ধান্ত নেন তবে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ব্যবসা ভাল চলবে। সপ্তাহের শুরুতে, অর্থ থাকবে এবং আপনার প্রিয়জনের বৃদ্ধি হবে। এখনই বিনিয়োগ করবেন না।
মিথুন - স্বাস্থ্য খুব ভাল হবে। এটি প্রেমের জন্য একটি ধন্য সময়। নতুন প্রেম আসবে এবং যারা পুরানো প্রেমে আছেন তারা ভাল অবস্থানে হাঁটছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভাল সময়। শিল্পী, কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্যও এটি একটি ভাল সময়। ব্যবসাও ভাল চলবে। সপ্তাহের শুরুতে, ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে জীবনে আইটেমগুলি পাওয়া যাবে।
কর্কট রাশি - এটি কর্কট রাশির জন্য একটি আশীর্বাদের সময়। সপ্তাহের শুরুতে আরোহণ অবশ্যই আপনার দ্বাদশ ঘরে থাকবে, তবে পঞ্চমেশ, দশমেশ যা মঙ্গল এবং ভাগ্যেশ যিনি আরোহণে বৃহস্পতি, এটিকে একটি বড় যোগ বলবেন। এই যোগটি এই রাশিফলের জন্য নির্দিষ্ট। প্রতিটি রাশিচক্রের বিভিন্ন যোগ রয়েছে এবং প্রাকৃতিক যোগব্যায়াম একটি উদাহরণ, একটি সূত্র।
সিংহ - স্বাস্থ্য ভাল। সরকারী ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করুন। প্রেম থেকে কিছুটা দূরত্ব রয়েছে, তবে আবেগের সংযোগ অব্যাহত থাকবে। আপনার সন্তানের অবস্থা ভাল। ব্যবসাও ভাল। সপ্তাহের শুরুতে বন্ধ হওয়া অর্থ ফেরত আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো উৎস থেকে অর্থও আসবে। মাঝখানে অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করবে। যদিও শুভ কাজের জন্য ব্যয় হবে, তবুও শেষ আপনার নার্ভাসনেস এবং অস্থিরতা থাকবে, তবে এটি শুভ হবে। কাছাকাছি একটি হলুদ জিনিস রাখা শুভ হবে।
কন্যা রাশি- স্বাস্থ্য ভাল। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা ভাল। ব্যবসা ভাল। আপনি পারিবারিক সুখ উপভোগ করবেন। তরল তহবিল বাড়বে। জিহ্বা থেকে অমৃত ঝরবে। এটি একটি ভাল পরিস্থিতি । সপ্তাহের শুরুতে ব্যবসায়িক সাফল্য হবে। আদালতে বিজয় হবে। মাঝখানে আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং সমৃদ্ধির দিকে যাবে। শেষ পর্যন্ত, অতিরিক্ত ব্যয় মনকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে। শনি দেবকে প্রণাম করা শুভ হবে।
তুলা রাশি- তুলা রাশির জন্য আশ্চর্যজনক যোগব্যায়াম তৈরি হচ্ছে। লগ্নেশ এবং ভাগ্যেশ আরোহণে রয়েছেন। ভাগ্যেশের কেবল প্রচুর কাজ থাকবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর বাড়বে। আপনার মধ্যে তীক্ষ্ণতা বাড়বে এবং আকর্ষণ বাড়বে। শুধু একটু মানসিক অস্থিরতার যত্ন নিতে হবে। মনে রাখবেন যে আপনাকে সরকারী ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষ করতে হবে না এবং পিতার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে, কারণ সূর্য দ্বাদশ ঘরে রয়েছেন।
বৃশ্চিক রাশি - স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এখন স্বাস্থ্য, যা আমি বারবার বলতাম যে সামান্য সমস্যা রয়েছে, উন্নতি হয়েছে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা ভাল চলছে। ব্যবসাও খুব ভাল চলছে। আপনার সময় খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে আপনি আঘাত পেতে পারেন। আপনি কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন, কিছুটা এড়িয়ে চলুন। মাঝখানে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে।
ধনু রাশি- ধনু রাশির স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হচ্ছে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থাও মাঝারি চলছে। আপনার ব্যবসা ভাল চলছে। তবে সরকারী ব্যবস্থা, রাজনৈতিক লাভ, বাবার সমর্থন ইত্যাদি থেকে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তাহের শুরুতে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গ পাবেন। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন।
মকর রাশি - মকর রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা ঠিক আছে। প্রেমের অবস্থা খুব ভাল। সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল। ব্যবসার অবস্থা খুব ভাল। তবে বৈবাহিক পরিস্থিতি কিছুটা রাগের শিকার হচ্ছে। কারও হস্তক্ষেপ হচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। এর যত্ন নিতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে শত্রুরা প্রাধান্য পাবে। গভীর জ্ঞান অর্জন করা হবে। আপনি বয়স্কদের আশীর্বাদ পাবেন, তবে একটি বিরক্তিকর সময় আসবে।
কুম্ভ রাশি- স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল। ব্যবসা খুব ভাল। ভাগ্য অনুকূল। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি দুর্দান্ত সময়। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। যদিও প্রেমের জন্য খুব ভাল সময় চলছে, তবুও কিছুটা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুব ভাল সময় হবে। মাঝখানে আপনি শত্রুদের কাছ থেকেও উপকৃত হবেন এবং আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকেও উপকৃত হবেন।
মীন - আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। আরোহীর শনি আপনাকে হৃদয় সম্পর্কিত সমস্যা দিতে পারে। একটু যত্ন নিন। প্রেম-সন্তানের অবস্থা আপনার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। ব্যবসায়ী হিসাবে আপনার অবস্থান ভাল। সপ্তাহের শুরুতে, জমি, বিল্ডিং, গাড়ি কেনার সম্ভাবনা থাকবে। বাড়িতে কিছুটা ঝগড়া তৈরি হবে, তবে এটি শান্তভাবে মোকাবেলা করুন। মাঝখানে, বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More