Weekly Horoscope of 5 to 11 July 2026: ৫ জুলাই থেকে ১১ জুলাই মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া নতুন সপ্তাহটি সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য বিভিন্ন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে।
৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া নতুন সপ্তাহ প্রতিটি রাশির জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসছে। ৫ জুলাই থেকে ১১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত সপ্তাহে, ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ রাশি- কাজের গতি থাকবে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় পুরনো কাজ থেকে উপকৃত হবে। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। অর্থের ক্ষেত্রে স্বস্তি থাকবে, তবে অযথা ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন।
বৃষ রাশি - অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম লোকেরা লক্ষ্য করবে। ব্যবসায় মুনাফা ধীরে ধীরে বাড়বে। আপনি বাড়িতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করতে পারেন। সম্পর্কের প্রতি আস্থা বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বাইরের খাবার কম খান।
মিথুন- আপনি এই সপ্তাহে নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী হতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারে সুখ থাকবে। বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ নিয়ে কাজ করুন।
কর্কট রাশি- কাজের চাপ থাকবে, তবে ফলাফলও ভালো হবে। পুরোনো গ্রাহকরা আপনাকে ব্যবসায় সহায়তা করবে। বাড়ির মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলুন। আপনার মাথায় কিছু রাখবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুম পান।
সিংহ রাশি - সপ্তাহটি আপনার পক্ষে থাকতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল সুযোগ থাকবে। পরিবার সহায়ক হবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। ব্যয় বাড়বে, তবে অর্থ কেবল প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যয় করা হবে।
কন্যা রাশি- কোনও সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসা ভালো হবে। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। ছোট ছোট বিষয়ে রাগ করা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
তুলা রাশি- স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অফিসে আপনার কথা শোনা হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে চলমান দূরত্ব হ্রাস করা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে।
বৃশ্চিক রাশি- এই সপ্তাহে ধৈর্য ধরতে হবে। কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, তবে আপনাকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে। খরচের ওপর নজর রাখুন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।
ধনু রাশি- আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা হতে পারে। পরিবারে কিছু শুভ কাজের আলোচনা হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে।
মকর রাশি- চাকরিতে আপনার কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবেন। আপনি ব্যবসায় একটি নতুন শুরু শুরু করার মতো বোধ করবেন। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
কুম্ভ রাশি- এই সপ্তাহটি নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে। ব্যবসায় লাভবান হবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। অযথা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবেন না। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
মীন রাশি - সপ্তাহটি মিশ্র যাবে। সময়মতো কাজ শেষ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। আশা করছি যে টাকা আটকে আছে। আপনি কোনও ধর্মীয় কাজে জড়িত হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অসাবধান হবেন না এবং বিশ্রামের জন্যও সময় নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More