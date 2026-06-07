Weekly Horoscope: ৮ থেকে ১৩ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে? সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল!
সাপ্তাহিক রাশিফল: এই সপ্তাহে, গ্রহের অবস্থান অনেক রাশির জন্য একটি নতুন দিক নির্ধারণ করছে। এই সপ্তাহটি কিছু লোকের জন্য অগ্রগতি এবং সুযোগ নিয়ে আসবে, আবার কারও কারও ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে চলার প্রয়োজন হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মীন রাশির রাশির জন্য এই সপ্তাহটি কেমন যাবে।
রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে এক নতুন সপ্তাহ। ৮ থেকে ১৩ জুন, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ- এই রাশির অবস্থান এই সময়ে আপনার ভিতরে শক্তিতে পূর্ণ এবং শক্তিতে পূর্ণ। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা খুবই ভালো। ব্যবসা খুব ভালো। এই সময়ে আপনার মধ্যে প্রচুর সংযুক্তি এবং পেশাদারিত্ব রয়েছে, এবং আপনার মধ্যে প্রচুর প্রফেশনাল এনার্জি রয়েছে, যাকে আপনি ভদ্রতা, পেশাদার ভদ্রতা বলে থাকেন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশিকে কিছুটা রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাকি স্বাস্থ্য ভালো আছে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা খুবই ভালো। ব্যবসা খুব ভালো। আপনার অর্থের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে, তরল তহবিল বাড়ছে। ক্যারিয়ার অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। এটি কিছুটা ব্যয়বহুল সময়, তবে এটি সঠিক জায়গায় ব্যয় করা হচ্ছে।
মিথুন: খুব শুভ সময়। এটি আপনার জীবনের একটি ধন্য সময়; স্বাস্থ্যের জন্য, ভালোবাসা-সন্তানের জন্য, ব্যবসার জন্য। আপনি আজকাল শব্দ সন্ধানী হয়ে আছেন। আপনার মুখ থেকে যা বেরোচ্ছে তাই ঘটছে।
কর্কট: এই দিনগুলো কর্কট রাশির জন্য খুবই চমৎকার সময়। এটি আপনার দীর্ঘ অপেক্ষার পরিস্থিতির অবসান ঘটায়। আপনি শুভের প্রতীক হয়ে উঠবেন, এটি আপনার ইচ্ছা অনুসারে ঘটবে। আপনার সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে যাবে। আপনাকে শক্তিশালী এবং উজ্জ্বল হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আপনাকে যদি খুব সৃজনশীল বলে মনে করা হয়, তবে এটি একটি চমৎকার সময়। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা, সন্তান, ব্যবসা, খুব ভালো।
সিংহ রাশি: স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। প্রেম-সন্তানের অবস্থান একটু দূরে, তবে উঁচু, খুব ভাল। ব্যবসাও ভালো। শুভ কাজগুলিতে ব্যয়ের পরিস্থিতি হবে, যা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করবে, তবে এটি খুব শুভ হবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার স্বাস্থ্য এবং আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।
কন্যা রাশি: স্বাস্থ্য খুবই ভালো। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা ভালো, কিন্তু ব্যবসা খুব ভালো। এটি একটি চমৎকার সময়। সপ্তাহের শুরুতে শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করবে। পেটের অসুখ (পেটের সমস্যা) দ্বারা একটু সমস্যায় পড়বেন। মাঝখানে, আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। শেষটি খারাপ, বেদনাদায়ক এবং কিছুটা পালানোর সাথে ক্রস ওভার হবে। একটি লাল জিনিস দান করা শুভ হবে।
তুলা রাশি: তুলা রাশি ভালো অবস্থানে আছে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা ভালো। ব্যবসা খুব ভালো। আজকাল আপনার সাথে কিছুটা ভাগ্য থাকবে, তাই একটি খুব শুভ সময় দৃশ্যমান। সপ্তাহের শুরুতে শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, প্রেমে তু-তু আই-আই এড়িয়ে চলুন, কিছুটা মধ্যপন্থী মানসিকতা থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি-সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকুন। আপনার প্রেমের সন্তানের অবস্থার ইতিমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে, আপনার ব্যবসাও ভাল। শুধু মনে রাখবেন যে আপনার স্ত্রীর সাথে কিছুটা নরম-গরম পরিস্থিতি রয়েছে। এটা মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার।
ধনু- স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। প্রেমের সন্তানের অবস্থা ভালো হয়েছে। ব্যবসা ভালোই হয়েছে। আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিকল্প প্রত্যাখ্যান করুন। আপনি যদি আপনার বিকল্পগুলিতে মনোযোগ দেন তবে একটি বড় বিতর্ক হবে, খুব যত্ন নিন। তাই সামান্য বিকল্প ভাববেন না, মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক অস্থিরতার কথা মাথায় রাখবেন। সপ্তাহের শুরুতে নাক, কান, গলার সমস্যা দেখা দেবে।
মকর- আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত খুব ভাল কিছু ঘটতে চলেছে। চাকরির ক্ষেত্রেও খুব ভালো কিছু ঘটতে চলেছে। একটু মাঝারি থাকলে প্রেম-সন্তানের পরিস্থিতিও ভালো, ব্যবসাও ভালো। সপ্তাহের শুরুতে, অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে, তাই বিনিয়োগ করবেন না এবং নোংরা ভাষার ব্যবহার এড়িয়ে চলুন, অন্যান্য পরিবারে আলোড়ন সৃষ্টি হবে।
কুম্ভ- স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো, ভালোবাসা ও সন্তান খুব ভালো, ব্যবসা খুব ভালো। সপ্তাহের শুরুতে একটু নার্ভাসনেস, অস্থিরতা থাকলেও নেতিবাচক কিছু হবে না। মাঝখানে অর্থ ক্ষতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এখনই জুয়া, জল্পনা-কল্পনা, লটারিতে টাকা বিনিয়োগ করবেন না। শেষ পর্যন্ত, ব্যবসায়ের পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং আপনার প্রিয়জনের সমর্থনের কারণে কেউ কেউ বড় কিছু করবে।
মীন- সপ্তাহের শুরুতে অতিরিক্ত খরচ মনকে বিপর্যস্ত করবে, মাথাব্যথা, চোখের ব্যথা, অপ্রয়োজনীয় খরচ এবং অজানা ভয়। এমনকি মাঝখানেও নার্ভাসনেস, অস্থিরতা এবং হতাশা থাকবে। শেষ পর্যন্ত, তরল তহবিল বৃদ্ধি হবে, প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, আপনি পারিবারিক সুখ উপভোগ করবেন এবং আপনি ভাল খাবার উপভোগ করবেন। কাছাকাছি একটি লাল বস্তু রাখা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More