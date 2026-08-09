৯ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬র সপ্তাহ কেমন কাটবে! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
৯ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬ সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে নিন। কিছু রাশিচক্র ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং অর্থ লাভের জন্য নতুন সুযোগ পেতে পারে, আবার কিছু লোককে ব্যয়, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৯ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে নিন।
মেষ
এই সময়ে মেষ রাশির শারীরিক অবস্থা ভাল চলছে। প্রেমের সন্তানের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল বলা হবে, তবে এটি কিছুটা দুর্বল, কারণ সূর্য, যা আপনার পঞ্চম ঘর, আপনার কাছ থেকে দ্বাদশ ঘরে এবং চতুর্থ ঘরে আপনার আরোহণ থেকে চলছে, তাই প্লেসমেন্ট ঠিক, তবে এটি কিছুটা দুর্বল। আপনার ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল চলছে, কোনও ধরণের সমস্যা নেই।
বৃষ
এই রাশির শারীরিক অবস্থা মাঝারি, প্রেমের অবস্থা খুব ভাল, আপনার ব্যবসায়িক অবস্থা খুব ভাল। সপ্তাহের শুরুতে সম্পদ, পরিবারে বাড়বে। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। মাঝখানে ব্যবসায়িক শক্তির সামান্য অভাব দেখা দেবে, নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না সবুজ আইটেম রাখা বা সবুজ রঙের কাপড় পরা মসুর ডাল দান করা আপনার জন্য শুভ হবে।
মিথুন রাশি- স্বাস্থ্য ভালো, প্রেমের সন্তানের অবস্থা কিছুটা মাঝারি চলছে, আপনার ব্যবসা ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে নায়ক এবং নায়িকার মতো জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে, ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ থাকবে। বিনিয়োগের জন্য একটু মাঝারি সময় বলা হবে এবং সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মাঝের অবস্থান ভালো থাকে, তবে সামান্য অর্থের ক্ষতির লক্ষণ দেখা যায়, বিনিয়োগ করবেন না এবং পরিবারের সাথে জড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন না।
কর্কট- স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সামান্য ওঠানামা হয়। প্রেমের সন্তানের অবস্থান মাঝারি, কিছুটা দূরত্বে থাকে। আপনার ব্যবসার অবস্থা ভালোই চলছে। সপ্তাহের শুরুতে তৈরি হবে উদ্বেগজনক সৃষ্টি। অতিরিক্ত খরচ হবে। মন বিরক্ত হবে, মোটেও বিনিয়োগ করবেন না। ভালোবাসা সন্তানদের থেকে দূরে থাকবে। স্বাস্থ্য মাঝারি থাকবে। শক্তির অভাব হবে। শেষ পর্যন্ত অর্থের ক্ষতি হবে, তাই বিনিয়োগ করবেন না। ভগবান বজরংবলীকে প্রণাম করে তাঁর আশ্রয়ে থাকুক, এটাই আপনার পক্ষে ভাল হবে।
সিংহ রাশি - স্বাস্থ্য মাঝারি, আরোহণ দ্বাদশ ঘরে থাকে। অতিরিক্ত খরচ হবে। প্রেমে দূরত্ব থাকবে। ব্যবসায়িক অবস্থা মাঝারি হবে। সপ্তাহের শুরুতে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, পুরোনো রুট থেকেও টাকা আসবে এবং আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন। মিডিয়ামে অর্থ ক্ষতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সপ্তাহের শুরুটা ভালো, বাকিটা মাঝারি। সূর্যকে জল দেওয়া এবং নীল জিনিস, নীল কাপড় ইত্যাদি দান করা শুভ হবে।
কন্যা রাশি- স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হবে। আপনার হরমোনের সমস্যা হতে পারে তবে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি ভাগ্যবান থাকবেন। তারা সুস্বাদু খাদ্যের প্রতীক হয়ে থাকবে। মানসিক অস্থিরতা নিয়ে একটু কাজ করুন। সন্তানদের ভালোবাসার অবস্থা ভালো, ব্যবসা ভালো। সপ্তাহের শুরুতে ব্যবসায়িক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আদালতে বিজয় পাবেন। বাবা আপনার সাথে থাকবেন। এর মধ্যে আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে।
তুলা রাশি - তুলা রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা মাঝারি থাকবে। এনার্জি লেভেল কিছুটা কমে যাবে, এনার্জি লেভেল কমে যাবে, খেয়াল রাখবেন। ভালোবাসা শিশুরা মাঝারি পরিমাণে চলছে। ব্যবসায়ীর অবস্থান ভালো। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। ভাগ্য শুধু অনেক কাজ করবে। মাঝখানে ব্যবসা ভাল হবে, তবে নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না। আদালতে জড়িয়ে পড়বেন না। আর সবশেষে তৈরি হবে আয়ের নতুন উৎস। পুরোনো রুট থেকেও টাকা আসবে। ভ্রমণের সুযোগ থাকবে। পুরো সপ্তাহ শুভ, কোনও দুর্ভাগ্য নেই। তামার পাত্র দান করা আপনার পক্ষে উপযুক্ত হবে।
বৃশ্চিক রাশিচক্র- বৃশ্চিক রাশিচক্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা মাঝারি চলছে। আরোহী অষ্টম ঘরে চলছে। প্রেমের সন্তানের অবস্থা খুবই শুভ। ব্যবসায়ীর অবস্থানও ভালো। সপ্তাহের শুরুতে পালানোর পথ অতিক্রম করুন। আপনি আঘাত পেতে পারেন, সমস্যায় পড়তে পারেন। কোনো ঝুঁকি নেবেন না। মাঝখান থেকে, আপনার জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। তবুও, মনে রাখবেন যে এটি আপনার মর্যাদায় আঘাত করতে পারে। এমনকি ভ্রমণও করবেন না।
ধনু রাশি- ধনু রাশির স্বাস্থ্য মাঝারি। ভালোবাসা হচ্ছে বিয়ের দিকে। প্রেমে আসছে পরিপক্কতা। ভালোবাসার জন্য ভালো সময় চলছে। ব্যবসায়ীর অবস্থান ভালো। চাকরিটাও ভালো। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর সঙ্গ পাবেন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখা হবে। জীবন চলে যাবে সরলতার দিকে। মাঝখানটা খারাপ হবে, সমস্যায় পড়তে পারে, ঝুঁকি নেবেন না।
মকর রাশি- মকর রাশির স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল, প্রেমের সন্তানদের অবস্থাও অনেক ভাল, আপনার ব্যবসায়ের পরিস্থিতিও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, একটু শত্রু উপদ্রব, শত্রু উপদ্রব সম্ভব, তবে আপনি একটি শত্রু ধ্বংসকারীর ভূমিকায় থাকবেন এবং আপনার আধিপত্য থাকবে। মাঝখানে আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটান এবং স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। শেষ পর্যন্ত, আপনি আঘাত পেতে পারেন, আপনি কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন, আপনাকে কিছুটা পালাতে হবে, মসুর ডাল দান করা আপনার জন্য শুভ হবে।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির স্বাস্থ্য ভাল, প্রেম, সন্তানের অবস্থা কিছুটা মাঝারি থাকে, ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে অবস্থা ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন, প্রেমে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ব্যবসার অবস্থা ভালোই চলছে। আপনি গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত, আপনার স্ত্রী এবং স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। এটিকে কিছুটা বিরক্তিকর সপ্তাহ বলা হবে। সবুজ আইটেম রাখা বা সবুজ রঙের পোশাক পরা আপনার পক্ষে শুভ হবে।
মীন রাশি - মীন রাশিচক্রের রাশি ভাল স্বাস্থ্যে রয়েছে, প্রেমের সন্তানের অবস্থা ভাল, ব্যবসা ভাল এবং এই সময়ে আপনার স্ত্রীর সাথে প্রচুর উত্তেজনা চলছে, তবে কিছুটা বিভ্রান্তি বা মানসিক অস্থিরতার যত্ন নিন। সপ্তাহের শুরুতে, জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা থাকবে, তবে কিছুটা পারিবারিক ঝামেলা হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More