    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:48 PM IST
    By Sayani Rana
    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20-মার্চ 20) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, হাসিমুখে চাপ পরিচালনা করুন সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে প্রেমের জীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করুন। আপনি অফিসে আপনার সম্ভাবনা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। সম্পদও ভালো। প্রেম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় ইতিবাচক মনোভাবের সাথে সমাধান করা উচিত। অফিসে সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, আপনার এই সপ্তাহে ভারী ব্যয় থেকে বিরত থাকা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো। মীন রাশি এই সপ্তাহের প্রেমের রাশিফল প্রেমের ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা সত্ত্বেও, আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে খুশি থাকবেন। এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্কের জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং বিয়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করুন। আপনার সঙ্গীকে ছুটিতে নিয়ে যান বা আশ্চর্যজনক উপহার দিন। আপনি বিবাহিত জীবনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন এবং কিছু মহিলা সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে গর্ভধারণ করতে পারেন। একক স্থানীয়রাও এই সপ্তাহে প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন, কারণ প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক হবে। এই সপ্তাহের মীন রাশিফল আপনার কাজের প্রতি আরও মনোযোগ দিন, কারণ আপনাকে ঘিরে বিতর্ক হতে পারে। একজন সহকর্মী পারফরম্যান্স সম্পর্কিত অনিয়মের অভিযোগ করতে পারেন এবং আপনাকে সঠিক তথ্য দিয়ে তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু বিক্রয় এবং বিপণন লোক অনেক ভ্রমণ করবে, যখন আইটি পরিচালকদের ক্লায়েন্টকে মুগ্ধ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। মিডিয়া, আইনি, বিজ্ঞাপন, ইলেকট্রনিক্স এবং লজিস্টিক পেশাদারদের অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজন হবে। শিক্ষাবিদ, কপিরাইটার, ব্যাংকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা তাদের চাকরিতে পরিবর্তন আশা করতে পারেন। মীন রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে এবং সপ্তাহের প্রথম অংশটি স্টক বা অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ভাল। যারা সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করতে চান তারা এই ধারণাটি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। এই সপ্তাহে আপনাকে সম্পত্তি বিরোধে টেনে আনা হতে পারে। ভাইবোন বা বন্ধুদের সাথে আর্থিক আলোচনা এড়িয়ে চলুন। এই সপ্তাহে আপনার কোনও আইনি বা চিকিত্সা সমস্যার জন্যও ব্যয় করার প্রয়োজন হতে পারে। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল নেতিবাচক মনোভাবের লোকদের থেকে দূরে থাকুন এবং আপনার মনকে ভাল চিন্তাভাবনা দিয়ে পূর্ণ করুন। যাদের ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের যোগব্যায়াম এবং ধ্যানসহ প্রাকৃতিক প্রতিকারের দিকে যাওয়া উচিত। আপনি শারীরিক সুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন। অনুশীলনকে রুটিনের একটি অংশ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি তেল এবং গ্রিজ সমৃদ্ধ কিছু এড়িয়ে চলুন। এই সপ্তাহে খেলার সময় শিশুদের ছোটখাটো আঘাতও দেখা দেবে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
