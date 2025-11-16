Edit Profile
    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, আগামী সপ্তাহ কেমন যাবে?

    Published on: Nov 16, 2025 11:34 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনি জীবনের রহস্য সমাধান করতে পছন্দ করেন এক্সেল প্রেম এবং পেশা উভয়ই। অতিরিক্ত পেশাদার দায়িত্ব আপনাকে আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করতে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের জন্য আরও বেশি মনোযোগ প্রয়োজন। নিঃশর্তভাবে ভালবাসুন, এবং আপনার সঙ্গী আপনার অনুভূতিগুলি চিনতে পারবে। আপনার পেশাগত জীবন বিশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল হবে। নিশ্চিত করুন যে আপনি অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করছেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা এই সপ্তাহে আপনাকে আঘাত করতে পারে।

    মীন রাশি এই সপ্তাহের প্রেমের রাশিফল তর্ক বা অপ্রীতিকর কথোপকথন এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি প্রেমের সম্পর্কের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। রসায়ন বজায় রাখতে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কিছু মহিলা তাদের অনুমোদন পেতে তাদের পিতামাতার সাথে তাদের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবে। সম্পর্কের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও কঠোর মন্তব্য এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি বিবাহের জন্য বা এমনকি ছুটির পরিকল্পনা করার জন্য ভাল। বিবাহিত নারীরা পারিবারিক পথে যেতে পারেন।

    মীন রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। মহিলা নেটিভরা যারা ম্যানেজার তাদের দলের মধ্যে থেকে সমস্যা হতে পারে, তবে আপনি শৃঙ্খলার মাধ্যমে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেন। যারা আইটি জড়িত, তারা বিদেশে সুযোগ দেখতে পাবেন। লেখকদের কাজ প্রকাশিত হবে, যখন আইনজীবী, শেফ এবং ব্যাংকাররাও এই সপ্তাহে উত্পাদনশীল হবেন। উদ্যোক্তারা বাণিজ্য বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পাবেন এবং সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে নতুন উদ্যোগ শুরু করাও ভাল।

    মীন রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। আপনি এই সপ্তাহে একটি বাড়ি বা এমনকি একটি গাড়ি কিনবেন। আপনার পর্যাপ্ত তহবিলের প্রয়োজন হতে পারে, কারণ পরিবারের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত উদযাপন বা ইভেন্ট ঘটতে পারে, যেখানে আপনাকে অনুদান দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অনলাইন লেনদেন করার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষত অপরিচিতদের সাথে। ব্যবসায়ীরা সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে সফল হবেন।

    মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে রুটিন জীবনে কোনো প্রভাব পড়বে না। সন্ধ্যায় দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিছু শিশু খেলার সময় ছোটখাটো আঘাত বিকাশ করতে পারে। প্রবীণদের জলের নীচে ক্রিয়াকলাপ এড়ানো উচিত। শাকসবজি, ফল এবং জল দিয়ে ভরা স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন। আপনাকে অবশ্যই এই সপ্তাহে পরিবারের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

