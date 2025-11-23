Edit Profile
    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:55 PM IST
    By Sayani Rana
    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20-মার্চ 20) সাপ্তাহিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, উজ্জ্বল সুযোগ এবং মৃদু শক্তি সামনে আপনার অভ্যন্তরীণ জগৎ উজ্জ্বল হয় কারণ দয়ালু কাজগুলি শান্তি এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। আপনার মূল্যবোধের প্রতি অনুগত থাকুন এবং সুন্দর মুহুর্তগুলি উন্মোচিত হওয়া দেখুন। আপনি একটি শান্তিপূর্ণ এবং নিরাময় সপ্তাহে প্রবেশ করেন, মীনরাশি। আপনার সৃজনশীল দিকটি আরও শক্তিশালী হতে পারে, আপনাকে লেখা, অঙ্কন, সংগীত বা কেবল দিবাস্বপ্ন দেখাতে আনন্দ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আপনার কোমল স্বভাব অন্যকে স্পর্শ করে এবং তাদের আপনাকে আরও সহজে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। এই সপ্তাহটি দ্রুত পদক্ষেপের চেয়ে শান্ত পরিকল্পনার পক্ষে। আপনার হৃদয়ের জন্য সত্যই কী গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় নিন এবং সেই পদক্ষেপগুলিতে মনোনিবেশ করুন। আপনার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আপনাকে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে হাসতে সহায়তা করে। মীন রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের প্রেম মিষ্টি এবং কোমল থাকে। আপনি যদি কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় উপভোগ করার জন্য এটি একটি সুন্দর সপ্তাহ। একটি সদয় শব্দ বা ভাগ করা কৌতুক আপনার বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে কেউ আপনার দয়ালু হৃদয়ের প্রশংসা করতে পারে এবং প্রথম পদক্ষেপটি করতে পারে। নিজের প্রতি সত্য থাকুন এবং আপনার অনুভূতিগুলি ধীরে ধীরে বাড়তে দিন। মীন রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনার নরম ভাষী এবং চিন্তাশীল প্রকৃতি আস্থা জয় করার সাথে সাথে কাজটি মসৃণ বোধ করে। আপনি নিজেকে আরও শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজগুলি শেষ করতে দেখতে পারেন। কাজের সময় খুব বেশি দিবাস্বপ্ন দেখা এড়ানোর চেষ্টা করুন। পরিবর্তে, আপনার ধারণাগুলি সংগঠিত করুন এবং সঠিক সময় হলে সেগুলি আলোকিত করুন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা বা সহায়ক মনোভাবের জন্যও প্রশংসিত হতে পারেন। মীন রাশিফল এই সপ্তাহে অর্থ অবিচল এবং নিয়ন্ত্রণে বোধ করে। ঋণ বা বিলম্বিত অর্থ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত অতীতের উদ্বেগ সম্পর্কে আপনি স্বস্তি বোধ করতে পারেন। আপনার সঞ্চয়গুলি গঠন করার বা ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক বিনিয়োগের কথা চিন্তা করার জন্য এখনই দুর্দান্ত সময়। আকস্মিকভাবে অর্থ ধার দেওয়া বা উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। বুদ্ধিমান পছন্দগুলি করার জন্য আপনার শান্ত মানসিকতা ব্যবহার করুন। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য স্থিরতা এবং যত্ন থেকে উপকৃত হয়। স্ট্রেচিং বা ধীর গতির মতো মৃদু অনুশীলনগুলি আপনার শরীরকে চাপ ছাড়াই সক্রিয় রাখবে। ধ্যান, প্রার্থনা বা কেবল নীরবে বসে থাকা আপনার মনকে পুষ্ট করবে। প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং জল দিয়ে পরিষ্কার, তাজা খাবার খান। প্রকৃতির কাছাকাছি থাকুন বা সৃজনশীল কিছু করার জন্য সময় ব্যয় করুন। আপনার মানসিক ভারসাম্য আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতিফলন ঘটাবে। বিশ্বাস করুন যে আপনার দেহের প্রতি ছোট, দয়ালু ক্রিয়াগুলি সময়ের সাথে সাথে বড় উন্নতি দেখাবে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু

    Pisces Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
