মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?
মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20-মার্চ 20) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, কথোপকথনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন একটি উত্সাহী প্রেমের সম্পর্ক রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রতিটি পেশাদার লক্ষ্য পূরণ করেছেন। নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। স্বাস্থ্য আপনার মনোযোগ দাবি করে। সম্পর্কটি ফলপ্রসূ হবে এবং আপনারা দুজনেই একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। অতিরিক্ত পেশাগত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিক স্থিতিশীলতা স্মার্ট বিনিয়োগকে সমর্থন করে, যখন স্বাস্থ্য একটি সমস্যা হতে পারে। মীন রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের উত্তপ্ত আলোচনার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনার কথা বা বক্তব্য প্রেমিক দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যার ফলে হৈচৈ হতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনারা দুজনেই সম্পর্ককে মূল্য দেন। বিবাহিত ব্যক্তিদের অবশ্যই অফিসের রোম্যান্সের বাইরে থাকতে হবে, কারণ আপনার এবং আপনার সহকর্মীর মধ্যে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ-দূরত্বের সম্পর্কের জন্য আরও যোগাযোগ প্রয়োজন। অবিবাহিত মহিলারা তাদের প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছে ফিরে যাবেন। পিতামাতার কাছ থেকেও সমর্থন পাওয়া যাবে, যা বিয়ের পথ প্রশস্ত করবে। মীন রাশির ক্যারিয়ার রাশিফল এই সপ্তাহের নতুন প্রকল্পগুলি আপনাকে আপনার সর্বাধিক মনোযোগ দিতে এবং এই সপ্তাহে ওভারটাইম ব্যয় করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে চাইবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিচালনা করতে এবং ক্লায়েন্টদের তাদের সম্পর্কে বোঝাতে যোগাযোগটি ব্যবহার করুন। মসৃণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আপনার সম্পর্ক আন্তরিক হওয়া দরকার। যারা ব্যবসা করছেন তাদের কাছে নতুন ধারণা থাকবে এবং কোনও আশঙ্কা ছাড়াই সেগুলি চালু করবে। শিক্ষার্থীরা এই সপ্তাহে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে খুশি হবে। ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করতে পারেন। মীন রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি দেখতে পাবেন সমৃদ্ধি দরজায় কড়া নাড়ছে। সম্পদ বিভিন্ন উৎস থেকে আসবে এবং এটি আপনাকে অনেক দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেয়। এই সপ্তাহটি একটি নতুন সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করার জন্য ভাল। আপনি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করতে পারেন। যাইহোক, স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া ভাল। মীন রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সুস্থ এবং ফিট থাকার জন্য আপনি তামাক এবং অ্যালকোহল উভয়ই এড়িয়ে যেতে পারেন। কিছু মহিলা সপ্তাহের প্রথম অংশে ভাইরাল জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট থেকে সেরে উঠবেন। ফুসফুস এবং লিভার সম্পর্কিত সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখন অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আপনি রক্তচাপ বা উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়গুলি স্থির হয়ে যাবে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)