    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২১থেকে ২৭ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 21, 2025 11:56 AM IST
    By Sayani Rana
    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, সাহসী কৌতূহল শেখার নতুন পথ খুলে দেয় ধনু রাশি এই সপ্তাহে কৌতূহলী এবং প্রাণবন্ত বোধ করে; নতুন ধারণাগুলি আনন্দের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে, বন্ধুরা হাসি নিয়ে আসে এবং কর্মক্ষেত্রে ধৈর্যশীল প্রচেষ্টা অবিচল জয় এবং ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস দেয়। ধনু রাশি উচ্ছ্বসিত এবং শিখতে আগ্রহী বোধ করে। সামাজিক মুহূর্তগুলি হাসি এবং নতুন বন্ধু নিয়ে আসে। কর্মক্ষেত্রে, অবিচল ছোট পদক্ষেপ অগ্রগতি প্রকল্প. অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে চলুন; অগ্রাধিকারগুলি পরিষ্কার রাখুন। নিয়মিত সঞ্চয় করুন। শক্তি এবং ইতিবাচকতা বজায় রাখতে আপনার শরীরকে সরান এবং ভালভাবে বিশ্রাম নিন এবং প্রতিদিন সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে ধনু রাশির রোমান্টিক জীবন উষ্ণ এবং কৌতুকপূর্ণ। সংযোগগুলি উজ্জ্বল করতে হালকা কথোপকথন উপভোগ করুন এবং সহজ কৌতুকগুলি শেয়ার করুন। অবিবাহিত হলে, নৈমিত্তিক আমন্ত্রণে হ্যাঁ বলুন এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখান; একটি নতুন বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধন ধীরে ধীরে বাড়তে পারে। দম্পতিরা একসাথে একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের পরিকল্পনা করে বা একটি সাধারণ খাবার রান্না করে এবং একসাথে হাসতে উপকৃত হন। যে প্রতিশ্রুতিগুলি আপনি রাখতে পারবেন না তা এড়িয়ে চলুন; সময় ও অনুভূতি সম্পর্কে সৎ থাকুন। ছোট অঙ্গভঙ্গি এবং খোলামেলা শ্রবণ প্রতিদিন বন্ধন এবং পারস্পরিক বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। ধনু রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে, ধনু রাশি সৃজনশীল গতি এবং সহায়ক সহযোগিতা উপভোগ করে। ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে ভাগ করুন এবং আপনার শক্তির সাথে মেলে এমন কাজগুলির জন্য স্বেচ্ছাসেবক হন। অভিভূত হওয়া এড়াতে বড় প্রকল্পগুলিকে ছোট পদক্ষেপে বিভক্ত করুন। প্রতিক্রিয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং প্রয়োজনে দ্রুত সামঞ্জস্য করুন। সহকর্মীরা আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং শক্তির প্রশংসা করবে। পরিচালকরা উদ্যোগ লক্ষ্য করতে পারেন এবং একটি দল বা প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। সংগঠিত থাকার জন্য এবং সময়মতো সরবরাহ করার জন্য মূল কথোপকথন এবং সময়সীমার নোট রাখুন। ধনু রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে ধনু রাশির আর্থিক অবস্থা সাবধানতার সাথে এই সপ্তাহে স্থিতিশীল। আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন; খরচ করার আগে প্রয়োজনীয়তা তালিকাভুক্ত করুন। আইটেমগুলি পুনরায় ব্যবহার করা বা অনলাইনে দামের তুলনা করার মতো ছোট খরচ সাশ্রয়ের সন্ধান করুন। যদি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়, বিকল্পগুলি গবেষণা করুন এবং সহজ ইনপুটের জন্য কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট অল্প পরিমাণ পরিমাণ আলাদা করে রেখে জরুরি সঞ্চয় বাড়ান। বাজেট পরিকল্পনাগুলি ঘনিষ্ঠ পরিবারের সাথে ভাগ করুন যাতে সবাই সারিবদ্ধ হয়। ভবিষ্যতের চমক এড়াতে এখনই রসিদ রাখুন এবং খরচ ট্র্যাক করুন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে ধনু রাশির জাতকদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রামের সাথে ক্রিয়াকলাপের ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। মেজাজ তুলতে এবং জয়েন্টগুলি নমনীয় রাখতে বহিরঙ্গন হাঁটা বা হালকা অনুশীলন উপভোগ করুন। স্থির শক্তির জন্য শাকসবজি, ফলমূল, পুরো শস্য এবং লেবুগুলির সাথে সাধারণ নিরামিষ খাবার চয়ন করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন এবং ভারী গভীর রাতের স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন। দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার সময় প্রায়শই প্রসারিত করুন এবং উত্তেজনা কমাতে সংক্ষিপ্ত গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। ধারাবাহিক ঘুমের সময়সূচী এবং প্রফুল্ল শখের লক্ষ্য রাখুন যা মনকে শিথিল করে এবং শক্তি এবং জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
