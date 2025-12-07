Edit Profile
    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:43 PM IST
    By Sayani Rana
    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আপনার বিকল্পগুলি আঘাত করার জন্য প্রস্তুত রাখুন আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল আছেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক। মানসিক চাপ ত্যাগ করুন। একটি শক্তিশালী রোমান্টিক জীবন যাপন করুন যেখানে আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। আপনার উদ্ভাবনী ধারণাগুলি কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে। আর্থিক সমৃদ্ধি আপনার সঙ্গী এবং এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যও ইতিবাচক থাকবে। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে প্রেম আরও মনোযোগ দাবি করে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহিরাগতের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন যা একটি গোলমাল তৈরি করে। ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে। এই সমস্যাটি সমাধান করার এবং সম্পর্ককে সময় দেওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল উন্মুক্ত যোগাযোগ। কিছু বিবাহিত মহিলা তাদের প্রাক্তন প্রেমিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে, যা তাদের বৈবাহিক জীবনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অবিবাহিত পুরুষ নেটিভরাও এই সপ্তাহে বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে সফল হবেন। এই সপ্তাহে ধনু রাশিফল কর্মক্ষেত্রে অহংকারের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে। কিছু পেশাদার এই সপ্তাহে ভ্রমণ করবেন, যখন আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে আপনার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করুন। ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল, আর্কিটেকচার এবং এভিয়েশন পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ পাবেন। যারা ব্যবসায় আছেন তারা প্রোমোটারদের কাছ থেকে তহবিল পাবেন, ব্যবসা মসৃণভাবে চালিয়ে যাবেন। পরীক্ষায় উচ্চ গ্রেড অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। আপনি বিদেশ থেকেও চাকরির সুযোগ পাবেন। ধনু রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহ সপ্তাহ অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সম্পদ আসবে। আপনি একটি সম্পত্তি বিক্রি বা কিনতে পারেন। প্রবীণরা সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। কিছু মহিলার বাড়িতে বা অফিসে একটি উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। আপনি এই সপ্তাহে দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি করার সুযোগ দেখতে পাবেন এবং এটি সম্পদের অবাধ প্রবাহেরও প্রতিশ্রুতি দেয়। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে যত্নের সাথে সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যা পরিচালনা করুন। কিছু প্রবীণদের শ্বাস-সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে যার জন্য চিকিত্সা যত্নের প্রয়োজন হবে। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে অস্ত্রোপচার করা ভাল। সালাদ এবং সবুজ শাকসবজির সাথে সুষম ডায়েট করুন। ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা, হজমজনিত সমস্যা এবং মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি এই সপ্তাহে সাধারণ হবে। গর্ভবতী মেয়েদের বাস বা ট্রেনে ওঠার সময় সতর্ক থাকতে হবে। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
