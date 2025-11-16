Edit Profile
    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

    ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, আগামী সপ্তাহ কেমন যাবে?

    Published on: Nov 16, 2025 11:20 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনি এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করেছেন যা আপনার পক্ষে কাজ করবে। এই সপ্তাহে সম্পদের একটি ভাল প্রবাহ এবং ইতিবাচক স্বাস্থ্যেরও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

    ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে একটি পুরানো প্রেম যা দীর্ঘকাল হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখনও আপনাকে তাড়া করে জীবনে ফিরে আসবে। যাইহোক, যারা সম্পর্কের মধ্যে আছেন তাদের এটি এড়ানো উচিত কারণ তারা চান না যে এটি তাদের বর্তমান প্রেমের জীবনে প্রভাব ফেলুক। এই সপ্তাহে আপনাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে। অহংকার সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। আপনার প্রেমিক এমন কিছু বিষয়ে অনড় শোনাতে পারে যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। গর্ভাবস্থা কার্ডের মধ্যে রয়েছে, এবং তাই, অবিবাহিত দম্পতিদের সতর্ক হওয়া দরকার এবং বিবাহিতদের জন্য এটি সুসংবাদ হবে।

    ধনু রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে বিশদে মনোযোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে অহংকারের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ থাকবে। নতুন প্রযুক্তিগত কাজ করার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কিছু প্রকল্প আপনাকে আপনার প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর ব্রাশ করার দাবি করবে। যারা ইতোমধ্যে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন তারাও বিদেশে চাকরি পেতে পারেন। আপনি কাজ বা পড়াশোনার সাথে সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থীদের জন্যও এটি একটি ভাল সময়। উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণের বিষয়ে সিরিয়াস হবেন এবং সপ্তাহটি এর জন্য ভাল।

    ধনু রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। এটি সমস্ত আর্থিক বকেয়া নিষ্পত্তিতে সহায়তা করবে। আপনি ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। আপনি অনুমানমূলক ব্যবসা এবং স্টকও বিবেচনা করতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন বা বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজার অধ্যয়ন করুন। আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের সাথে আচরণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ অর্থ সম্পর্কিত বিরোধ হতে পারে।

    ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারেন। শিশুদের চোখ এবং নাকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে। প্রবীণরা উচ্চ রক্তচাপ এবং ফুসফুস সম্পর্কিত সমস্যায় ভুগতে পারে এবং ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মেনুটি চর্বি, তেল এবং চরম চিনি থেকে মুক্ত তা নিশ্চিত করুন। সকালে যোগব্যায়াম এবং কিছু হালকা ব্যায়াম করা খুব উপকারী হবে, কারণ এটি শরীরকে শক্তি দেয়।

