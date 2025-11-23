ধনু রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

Subscribe Now! Get features like
ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আশাবাদী পরিকল্পনাগুলি ভাগ করে নেওয়া শেখার জন্য আনন্দ নিয়ে আসে ইতিবাচক শক্তি এবং তাজা কৌতূহল এই সপ্তাহে নতুন দরজা খুলেছে; অধ্যয়ন, ভ্রমণ পরিকল্পনা বা সম্প্রদায়ের কাজ বাড়িতে হাসি, সহায়ক সভা এবং ছোট জয় নিয়ে আসে। হালকা শক্তি এবং কৌতূহল আপনাকে এই সপ্তাহে গাইড করে। সহায়ক পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্ত ভ্রমণগুলি নতুন বিকল্পগুলি খুলতে পারে। পরিকল্পনা করার জন্য শান্ত সময় রাখুন, যে কোনও অর্থের বিষয়ে সম্মত হওয়ার আগে বিশদ পরীক্ষা করুন এবং অবিচল, ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে এমন ছোট ছোট শেখার মুহুর্তগুলি উপভোগ করুন। বন্ধুরা ছোট, দরকারী পরিকল্পনা সমর্থন করে। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের উষ্ণতা এবং প্রফুল্ল কথোপকথন এই সপ্তাহে সম্পর্ককে বাড়িয়ে তুলবে। গল্পগুলি ভাগ করুন, একটি ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন বা বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একসাথে নতুন কিছু শিখুন। অবিবাহিত হলে, ভাগ করে নেওয়া আগ্রহের সাথে দয়ালু লোকদের সাথে দেখা করার জন্য একটি ক্লাস বা সম্প্রদায় গ্রুপে যোগ দিন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৎ থাকুন এবং মনোযোগ সহকারে শুনুন। তাড়াহুড়ো করা প্রতিশ্রুতিগুলি এড়িয়ে চলুন; বন্ধুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠুক। সম্মান এবং প্রফুল্ল সহায়তার সাধারণ কাজগুলি উভয় পক্ষের জন্য বন্ধনকে আরও শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং আনন্দময় করে তুলবে। স্নেহময় পরিবারের সাথে ছোট জয়গুলি উদযাপন করুন। ধনু রাশির রাশিফল এই সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রে শেখার এবং পরিষ্কার যোগাযোগের পক্ষে। ভাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, ধারণাগুলি সদয়ভাবে ভাগ করুন এবং ছোট কাজগুলিতে সহকর্মীদের সহায়তা করার প্রস্তাব দিন। সংক্ষিপ্ত কোর্স বা পড়া দক্ষতা তীক্ষ্ণ করতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস দিতে পারে। একবারে অনেকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করা এড়িয়ে চলুন; আপনি যা শুরু করেন তা শেষ করুন। আপনার সময় সংগঠিত করুন এবং অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য সহজ তালিকা তৈরি করুন। একটি সহায়ক পরিচিতি পরামর্শ বা দরকারী এবং ফলপ্রসূ কিছু চেষ্টা করার জন্য একটি নতুন সুযোগ দিতে পারে। ধৈর্য ধরুন এবং হাসবেন। ধনু রাশির অর্থের রাশিফল এই সপ্তাহে অর্থ এখন সাবধানতার সাথে পছন্দের সাথে স্থির দেখাচ্ছে। আপনি যদি প্রতিদিন কিছুটা সঞ্চয় করেন তবে ছোট উপার্জন যোগ হতে পারে। আবেগপ্রবণ ক্রয় এড়িয়ে চলুন এবং ত্রুটিগুলির জন্য সাবধানতার সাথে বিলগুলি পরীক্ষা করুন। পরিবারের সাথে খরচ ভাগ করে নিলে, বিভ্রান্তি এড়াতে পরিকল্পনাগুলি খোলাখুলি আলোচনা করুন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা কোর্সের মতো ছোট লক্ষ্যগুলির জন্য একটি সাধারণ বাজেট বিবেচনা করুন। পরিমিত, অবিচলিত সঞ্চয় আরাম তৈরি করে এবং বুদ্ধিমান, রোগীর পছন্দগুলি এখন অদূর ভবিষ্যতে উজ্জ্বল বিকল্পগুলিকে সমর্থন করবে। পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়া লক্ষ্যগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহ ভাল শক্তি সহজ অভ্যাস থেকে আসে: নিয়মিত ঘুম, সংক্ষিপ্ত হাঁটা এবং সাধারণ বাড়িতে রান্না করা নিরামিষ খাবার। পর্দা থেকে সচেতন বিরতি নিন এবং চাপের সময় কয়েক মিনিটের জন্য গভীর শ্বাস নিন। কঠোরতা কমাতে এবং আপনার পিঠকে রক্ষা করতে প্রতিদিন সকালে মৃদু প্রসারিত করার চেষ্টা করুন। জল হাতের কাছে রাখুন এবং দীর্ঘক্ষণ বসার পরে কিছুটা সরে যান। আপনি যদি শক্তি কম বোধ করেন তবে আরও বিশ্রাম নিন এবং আপনার বিশ্বাসী কারও সাথে কথা বলুন। ছোট স্বাস্থ্যকর পছন্দগুলি দীর্ঘস্থায়ী জীবনীশক্তিকে সমর্থন করে। প্রায়ই হাসো, কৃতজ্ঞ থাকুন। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)