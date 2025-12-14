Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 14, 2025 2:13 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24-নভেম্বর 22) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ফোকাস ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে আপনি পরিষ্কার চিন্তাভাবনা, ধৈর্যশীল কর্ম এবং মানসিক ভারসাম্যের মাধ্যমে আপনার জীবনকে উন্নত করতে অনুপ্রাণিত বোধ করেন। প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন সারা সপ্তাহ জুড়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। এই সপ্তাহটি আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার সময় আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে উত্সাহিত করে। আপনি ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছতা অর্জন করেন এবং আরও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস খুঁজে পান। সম্পর্কগুলি উষ্ণ বোধ করে এবং কাজ পরিচালনা করা সহজ হয়ে যায়। একটি স্থির গতি বজায় রাখুন এবং আপনি সপ্তাহের শেষে অর্থবহ অগ্রগতি দেখতে পাবেন। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহটি আপনার প্রেমের জীবনে শান্তিপূর্ণ মুহুর্ত এবং গভীর বোঝাপড়া নিয়ে আসে। অংশীদাররা আপনার সাথে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার জন্য নিরাপদ বোধ করবে, একটি শক্তিশালী সংবেদনশীল বন্ধন তৈরি করবে। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে আপনি আপনার সামাজিক বৃত্তের এমন কারও সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে পারেন যিনি সত্যিকারের আগ্রহ দেখান। দয়া ও ধৈর্য সম্প্রীতি নিয়ে আসে। যত্ন সহকারে শোনার দিকে মনোনিবেশ করুন, কারণ এটি শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করতে সহায়তা করে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে বৃশ্চিক রাশিফল আপনি দৃঢ়তার সাথে কাজগুলি পরিচালনা করার সাথে সাথে আপনার কাজের জীবন আরও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আপনি কোনও সিনিয়রের কাছ থেকে গাইডেন্স পেতে পারেন বা দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য একটি নতুন উপায় খুঁজে পেতে পারেন। ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলি পরিকল্পনা করা এবং মুলতুবি কাজগুলি সংগঠিত করার জন্য এটি একটি ভাল সপ্তাহ। ধারাবাহিক থাকুন এবং যোগাযোগ সহজ রাখুন। আপনার দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে সম্মান এবং বিশ্বাস অর্জন করতে সহায়তা করবে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহের আর্থিক অবস্থা স্থির দেখাচ্ছে, আপনার অর্থ আরও বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। এই সপ্তাহটি সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে সমর্থন করে। একটি মুলতুবি আর্থিক বিষয় শেষ পর্যন্ত অগ্রগতি দেখাতে পারে। আপনি যদি তহবিলের প্রত্যাশা করেন তবে আপনি উত্সাহজনক আপডেট পেতে পারেন। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে সঞ্চয় করা দীর্ঘমেয়াদী স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে এবং আপনাকে নিরাপদ বোধ করতে সহায়তা করে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার মনকে শান্ত রাখার দিকে মনোনিবেশ করার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। সাধারণ ঘরোয়া অনুশীলন, গভীর শ্বাস প্রশ্বাস এবং ভাল বিশ্রাম আপনার শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে স্ট্রেস এড়িয়ে চলুন। তাজা ফল, উষ্ণ ঘরে রান্না করা খাবার এবং নিয়মিত হাইড্রেশন আপনাকে হালকা এবং আরও সক্রিয় বোধ করতে সহায়তা করবে। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এটি একটি ইতিবাচক সপ্তাহ। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বিচ্ছু উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার শুভ রঙ: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Scorpio Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes