Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:41 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আকাশ আপনার সীমা সুখকে আলিঙ্গন করুন এবং প্রেমিককে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করুন। চ্যালেঞ্জগুলি অফিসিয়াল পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। এই সপ্তাহে আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। আপনি একটি ব্যস্ত কিন্তু উত্পাদনশীল অফিস জীবনের পাশাপাশি একটি দুর্দান্ত প্রেম জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এই সপ্তাহে সম্পদকে স্মার্টভাবে ব্যবহার করুন। স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে একটি প্রেমের সম্পর্ক ফলপ্রসূ সময় দেখতে পাবে। ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে সুখ থাকবে। যারা ভ্রমণ করছেন তাদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ফোনে যোগাযোগ করা উচিত। এটি গর্ভধারণের জন্যও একটি ভাল সময়, এবং বিবাহিত স্থানীয়রা একটি নতুন পরিবার শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। সিঞ্জের স্থানীয়রা আশা করতে পারেন যে সপ্তাহটি অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে কেউ তাদের জীবনে প্রবেশ করবে। আপনার সঠিক যোগাযোগ থাকা উচিত, যা বিদ্যমান বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান করবে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার পেশাগত জীবনে ছোটখাটো চ্যালেঞ্জ থাকবে। এই সপ্তাহে একটি সঠিক পরিকল্পনা করা ভাল। কিছু কাজ উদ্ভাবনী ধারণার দাবি করবে। সময়সীমার আগে সর্বদা কাজের জন্য প্রস্তুত থাকুন। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তারা কাগজটি নামিয়ে রাখতে পারেন, কারণ ইন্টারভিউ কলগুলি প্রচুর পরিমাণে আসবে। টিম মিটিংয়ে আপনার উচ্চস্বরে উঠতে হবে না এবং এমন একটি শিষ্টাচার বজায় রাখা উচিত যা আপনার পক্ষে কাজ করবে। যারা আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের পরিচালনা করে তাদের আরও চটপটে হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা থাকতে পারে, তবে রুটিন জীবন প্রভাবিত হবে না। কিছু নেটিভ একটি পেশাদার মূল্যায়ন পেতে সফল হবে যা ব্যাংক ব্যালেন্সকে প্রভাবিত করবে। অনলাইন লেনদেন করার সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এই সপ্তাহটি অনুমানমূলক ব্যবসার জন্য ভাল নয়। প্রবীণরা সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি করার সুযোগ দেখতে পাবেন এবং এটি সম্পদের অবাধ প্রবাহেরও প্রতিশ্রুতি দেয়। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে গিয়ে এবং বেশি শাকসবজি এবং ফল গ্রহণ করে সুস্থ থাকুন। আপনি এই সপ্তাহে কোনও জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাসে অংশ নেওয়া শুরু করতে পারেন। অফিসের চাপকে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। আপনার বুকে ব্যথা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত এবং যখনই অস্বস্তি বোধ হয় তখন অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কিছু বাচ্চাদের চোখ এবং কানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। মহিলারা হজমের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও উত্থাপন করবে। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বিচ্ছু উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার শুভ রঙ: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Scorpio Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes