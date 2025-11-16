বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, নভেম্বর ১৬ থেকে ২২ কেমন যাবে?

আপনার মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্ত বড় সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। আর্থিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভারসাম্যপূর্ণ সময়সূচী বজায় রাখতে হবে। সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অতীতের মতবিরোধের নিষ্পত্তি করুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব প্রত্যাশা করুন। এই সপ্তাহে সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই সমস্যা থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে খোলামেলা যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ককে সূক্ষ্ম এবং শীতল রাখুন। এখানে আপনার মনোভাবও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি প্রেমের বিষয়ে ছোটখাটো সমস্যা দেখতে পাবেন এবং কম্পন সমাধানের জন্য একটি ইতিবাচক পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। আপনারা দুজনেই এই সপ্তাহে একসাথে একটি রোমান্টিক ডিনার বা ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিদের অবশ্যই অফিসের রোম্যান্সের বাইরে থাকতে হবে, কারণ আপনার এবং আপনার সহকর্মীর মধ্যে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু অবিবাহিত নেটিভও এই সপ্তাহে প্রেমে পড়বেন।
বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে পেশাগতভাবে বেড়ে ওঠার আরও সুযোগ এই সপ্তাহে দরজায় কড়া নাড়বে। সেগুলো বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করুন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ম্যানেজার এবং টিম লিডারদের পুরো দলকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে। যারা ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, যেমন লেখক, ডিজাইনার এবং অ্যানিমেশন বিশেষজ্ঞরা এই সপ্তাহে বেশি অর্থ উপার্জন করবেন। কিছু কাজ অতিরিক্ত কাজের ঘন্টা দাবি করবে এবং আপনি ওয়ার্কস্টেশনে আটকে থাকতে পারেন। যারা বিদেশে স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী তারা নতুন কারণ এবং বিকল্প দেখতে পাবেন।
বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল সম্পদের ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে। আপনার ব্যয় হ্রাস করা উচিত। ব্যবসায় তহবিল সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে। আপনি এই সপ্তাহে একটি নতুন গাড়িও কিনতে পারেন। সপ্তাহের প্রথম অংশে বড় আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি এড়িয়ে চলুন, তবে দ্বিতীয় অংশটি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ভাল। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহের জীবনযাত্রার দিকে নজর রাখুন। এই সপ্তাহে জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলা উচিত। আপনাকে অবশ্যই অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু স্থানীয়দের হার্টের সমস্যা এবং কিডনির অসুস্থতা দেখা দিতে পারে যার জন্য হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে। মহিলাদের কাশি সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। পুরুষ নেটিভদের ছোটখাটো ড্রাইভিং দুর্ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই সপ্তাহটি জিমে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করাও ভাল।
