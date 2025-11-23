Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 23, 2025 12:46 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24-নভেম্বর 22) সাপ্তাহিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শান্ত শক্তি আপনার স্পষ্ট সংবেদনশীল পছন্দগুলিকে গাইড করে শান্ত ফোকাস আপনাকে এই সপ্তাহে পরিষ্কার পছন্দ করতে সহায়তা করে; আবেগ স্থির থাকে, পরিকল্পনাগুলি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সহায়তা করে এবং ছোট ছোট ক্রিয়াগুলি বাড়িতে স্থায়ী বিশ্বাস তৈরি করে। এই সপ্তাহে আপনার শান্ত আত্মবিশ্বাস রয়েছে; অবিচল কাজ এবং পরিষ্কার শব্দগুলি পরিকল্পনাগুলিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। পরিবারের সাথে উদ্দেশ্যগুলি ভাগ করুন, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন এবং ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিন। ছোট, সাবধানী পদক্ষেপগুলি শক্তি স্থিতিশীল রাখার সময় সম্পর্ক এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি উন্নত করে। ব্যবহারিক পছন্দগুলি এখন শান্ত পুরষ্কার বয়ে আনবে। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের বিশ্বাস এবং শান্ত যত্ন এই সপ্তাহে আপনার প্রেমের জীবনকে আকার দেয়। আপনার কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে নরমভাবে কথা বলুন এবং আপনার সঙ্গীর আশার কথা শুনুন। অবিবাহিত হলে, গভীরতা এবং সততাকে মূল্য দেয় এমন লোকদের সাথে দেখা করতে পরিবার বা সম্প্রদায়ের ইভেন্টগুলিতে যোগ দিন। তর্কে তীক্ষ্ণ শব্দ এড়িয়ে চলুন; উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিরতি নিন। শ্রদ্ধা এবং অবিচল মনোযোগের ছোট অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কের মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন করবে। ভাগ করা মূল্যবোধকে সম্মান করা মৃদু উষ্ণতা এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহের কাজটি এখন মনোযোগ এবং সাবধানতার সাথে পরিকল্পনার পক্ষে। আপনার কাজের তালিকা পরিপাটি করুন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইটেম দিয়ে শুরু করুন। আপনার ধারণাগুলি কেবল সতীর্থদের কাছে ব্যাখ্যা করুন এবং আপনি যেখানে পারেন সেখানে সহায়তা সরবরাহ করুন। এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন যা আপনি রাখতে পারবেন না। একটি অবিচল, পদ্ধতিগত পদ্ধতি সিনিয়রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ছোট প্রশিক্ষণ বা কাজের পরে পড়া দক্ষতা তীক্ষ্ণ করতে পারে। সপ্তাহের শেষের দিকে, আপনি যদি ধৈর্য ধরেন তবে একটি স্পষ্ট পদক্ষেপ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যের সাথে ক্রেডিট ভাগ করুন এবং নম্র থাকুন। বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে অর্থের বিষয়গুলির জন্য এই সপ্তাহে বুদ্ধিমান পছন্দগুলি প্রয়োজন। বিলগুলি সংগঠিত রাখুন এবং ছোট পুনরাবৃত্তি ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দিন যা যোগ করতে পারে। আপনি যদি সেই ব্যক্তিকে গভীরভাবে বিশ্বাস না করেন তবে বড় অঙ্কের ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি কোনও অফার খুব ভাল বলে মনে হয় তবে বিরতি দিন এবং বিশদ পরীক্ষা করুন। একবারে খরচ না করে ছোট আয় থেকে কিছুটা সঞ্চয় করুন। ভুল বোঝাবুঝি রোধ করতে পারিবারিক ব্যয়ের জন্য শান্ত আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে। বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে শক্তি বৃদ্ধি পায় যখন আপনি ভাল বিশ্রাম নেন এবং আলতো করে চলাফেরা করেন। ব্যস্ত ঘন্টাগুলিতে সংক্ষিপ্ত হাঁটাচলা, হালকা প্রসারিত এবং শ্বাস প্রশ্বাসের বিরতিগুলি চেষ্টা করুন। সহজ, তাজা নিরামিষ খাবার খান এবং গভীর রাতে ভারী স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন। বসে থাকার সময় ভঙ্গিমা সোজা রাখুন এবং আপনার চোখ এবং কাঁধ শিথিল করার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। যদি স্ট্রেস তৈরি হয় তবে বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলুন। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বিচ্ছু উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার শুভ রঙ: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

