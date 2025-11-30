বৃশ্চিক রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?
আপনি সর্বদা বীর! প্রেমের সম্পর্ক থেকে ঝামেলা দূরে রাখুন। অফিসে শান্ত থাকুন এবং আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য নতুন ভূমিকা গ্রহণ করুন। আর্থিক সমৃদ্ধি আপনার পাশে রয়েছে। স্বাস্থ্য একটি উদ্বেগের বিষয়। আপনার প্রেমের সম্পর্ক অটুট আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স ব্যবস্থাপনা এবং ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করবে। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে পূর্ববর্তী প্রেমিকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, কারণ এটি বর্তমান প্রেমের বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। সঙ্গীর সাথে অবাধে যোগাযোগ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রেমিককে আরও বেশি সময় দিন। প্রেমের বিষয়ে আত্মীয়ের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। অহংকারের সাথে যুক্ত সমস্যাগুলিও থাকতে পারে যা সম্পর্কে আপনার সতর্ক হওয়া দরকার। কিছু মহিলা তাদের পিতামাতাকে সম্পর্কের বিষয়ে বোঝাতে সফল হবে। অবিবাহিত পুরুষ নেটিভরা সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশে একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তি খুঁজে পেতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশিফল এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করবেন না। এই সপ্তাহে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। অহংকারের সঙ্গে যুক্ত চ্যালেঞ্জ থাকবে। কোনও সিনিয়রের সাথে সমস্যা নিষ্পত্তি করতেও আপনার সমস্যা হতে পারে। যারা প্রকল্প এবং দলগুলি পরিচালনা করেন তাদের অহংকার সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। আপনার সম্ভাবনা ক্লায়েন্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হবে এবং আপনি সফল হয়েছেন তা নিশ্চিত করবে। সরকারী কর্মচারীরা অবস্থানের পরিবর্তন আশা করতে পারেন, যখন আইটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং আতিথেয়তা পেশাদারদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে।
বৃশ্চিক রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে সম্পদ আসবে। আপনি কোনও ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানে ভাল হবেন। পেমেন্ট ইস্যু থেকেও স্বস্তি পাওয়া যাবে। এই সপ্তাহটি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এবং এমনকি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার জন্য ভাল। আপনি সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াইয়েও জিততে পারেন। নারীরা গয়না কিনতে পারেন। এই সপ্তাহে ট্যাক্স ইস্যু থেকেও স্বস্তি পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ীরা প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কিছু মহিলার স্ত্রীরোগ সমস্যা দেখা দেবে। ফুসফুস এবং লিভার সম্পর্কিত সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং যখনই প্রয়োজন হয় তখন অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আপনি রক্তচাপ বা উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়গুলি স্থির হয়ে যাবে। আপনার ডায়েটের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই এড়িয়ে চলুন।