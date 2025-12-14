বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

Edit Profile
    Published on: Dec 14, 2025 1:54 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ (এপ্রিল 21-মে 20) সাপ্তাহিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলে, চিন্তাশীল প্রতিদিনের পছন্দের মাধ্যমে অবিচল বৃদ্ধি আসে আপনি শান্ত রুটিন পছন্দ করবেন, ধীরে ধীরে কাজগুলি শেষ করবেন এবং বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক উন্নতি লক্ষ্য করবেন। ছোট অবিচলিত পদক্ষেপগুলি এই সপ্তাহে নির্ভরযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসে। অবিচল অভ্যাস এবং প্রতিদিনের রুটিন উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করুন। একটি গৃহস্থালীর কাজ বা ছোটখাটো মেরামত ভালভাবে চলবে। সহকর্মীদের সাথে পরিষ্কার সীমানা বজায় রাখুন। অর্থ ধীরে ধীরে চলে যায়; আকস্মিক খরচ এড়িয়ে চলুন। নতুন ধারণার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে চিন্তাভাবনা ভাগ করুন। শক্তি শান্ত এবং ধৈর্যশীল রাখার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার সম্পর্কগুলি স্থির এবং উষ্ণ বোধ করে। অবিবাহিত হলে, ভাগ করে নেওয়া আগ্রহ বা পারিবারিক ইভেন্টের মাধ্যমে লোকদের সাথে দেখা করুন; সৎ হাসি কথার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দম্পতিদের প্রতিদিনের পরিকল্পনা এবং আশা সম্পর্কে কথা বলার জন্য শান্ত সময় নির্ধারণ করা উচিত। পুরানো আঘাত আনা এড়িয়ে চলুন; পরিবর্তে শ্রদ্ধার ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গিতে মনোনিবেশ করুন। একটি চিন্তাশীল বার্তা বা একটি সাধারণ উপহার মেজাজকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সপ্তাহে আপনার উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে এবং দয়া গভীর করতে সর্বদা ধৈর্য্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে শোনার অনুশীলন করুন। বৃষ রাশির ক্যারিয়ার রাশিফল এই সপ্তাহের কাজটি সাবধানী পরিকল্পনা এবং অবিচল প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করবে। শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলি তালিকাভুক্ত করে এবং যেখানে সম্ভব ছোট কাজগুলি অর্পণ করে শুরু করুন। একজন সহকর্মী গাইডেন্স চাইতে পারেন; ব্যবহারিক টিপস দিন। দীর্ঘ প্রকল্পগুলিতে আবেগপ্রবণ পরিবর্তনগুলি এড়িয়ে চলুন। নথিগুলি ভালভাবে সংগঠিত রাখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি ব্যাক আপ করুন। আপনার দলের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সভা পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পরিষ্কার করবে এবং বিভ্রান্তি রোধ করবে। মনোবল উচ্চ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য ছোট সম্পূর্ণ মাইলফলকগুলি উদযাপন করুন এবং শুক্রবারের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত সাপ্তাহিক লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। বৃষ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহের আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হয়। মাসিক বিলগুলি পর্যালোচনা করুন এবং ব্যয় হ্রাস করার জন্য একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন, যেমন সাবস্ক্রিপশনগুলি যা আপনি খুব কমই ব্যবহার করেন। যদি আয়ের প্রত্যাশা করা হয় তবে তারিখগুলি নিশ্চিত করুন এবং প্রাপ্তি রাখুন। লিখিত চুক্তি ছাড়া ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। জরুরি অবস্থার জন্য একটি পৃথক সঞ্চয়ের পাত্রে একটি ছোট অংশ আলাদা করে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অপরিকল্পিত কেনাকাটার জন্য নজর রাখুন এবং কেনার আগে বিরতি দিন। ব্যয়ের একটি প্রাথমিক তালিকা পরের মাসের পরিষ্কার এবং শান্তভাবে পরিকল্পনা করতে এবং আজ পরামর্শদাতার সাথে লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করতে সহায়তা করবে। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার শরীর মৃদু যত্নের জন্য অনুরোধ করে। নিয়মিত ঘুমের লক্ষ্য রাখুন, গভীর রাতের স্ক্রিন ব্যবহার এড়িয়ে চলুন এবং চাপের সময় ধীর শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। তাজা শাকসব্জী, পুরো শস্য এবং হালকা মশলা সহ উষ্ণ, হালকা খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন যা আপনার হজমের সাথে মানানসই। শক্তি এবং হজমে সহায়তা করার জন্য খাওয়ার পরে সংক্ষিপ্ত হাঁটাচলা করুন। কঠোরতা রোধ করতে প্রতিদিন সকালে কাঁধ এবং ঘাড় প্রসারিত করুন। যদি মাথাব্যথা দেখা দেয় তবে প্রতিকার নেওয়ার আগে চোখ বিশ্রাম নিন এবং অতিরিক্ত জল পান করুন এবং প্রয়োজনে একজন চিকিত্সকের সাথে পরামর্শ করুন। বৃষ রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, নিখুঁত, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্রবার শুক্রবার শুভ রং শুভ রং গোলাপী ভাগ্যবান সংখ্যা 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Taurus Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

