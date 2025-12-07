বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?
বৃষ (এপ্রিল 21 - মে 20) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, জীবনের রহস্য অন্বেষণ করুন একটি ফলপ্রসূ প্রেম জীবন থাকুন। একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন গসিপ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্সও ভাল থাকবে। এই সপ্তাহে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন ঘটতে পারে। অফিসে সমস্ত নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করতে সতর্ক থাকুন। অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করুন এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করুন। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে প্রেমিক অনড় হতে পারে এবং এটি আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। একসাথে সময় কাটানোর সময় আপনার সঙ্গীকে আদর করার প্রয়োজন হতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি নতুন প্রেমিক-প্রেমিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে পুনর্মিলন করার সময়ও আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এটি বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে কম্পন তৈরি করতে পারে। একক পুরুষ নেটিভরা আশা করতে পারেন যে সপ্তাহ অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে কেউ তাদের জীবনে হাঁটবে। বিবাহিত মহিলারা পরিবার সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। বৃষ রাশির এই সপ্তাহের রাশিফল কিছু কর্পোরেট কর্মচারী আগের সপ্তাহে নেওয়া কঠোর পদক্ষেপের জন্য উত্তাপের মধ্যে থাকবেন, তবে ক্ষুদ্র লাভের জন্য আপনার নৈতিকতা ত্যাগ করবেন না। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, গ্রাফিক ডিজাইনার, শেফ এবং ব্যাংকাররা এই সপ্তাহে সংস্থাটি পরিবর্তন করবেন। চাকরির কারণে আপনার ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে। যারা একটি দল পরিচালনা করেন তাদের যোগাযোগের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায়ীদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমস্যা থাকতে পারে যার জন্য তাত্ক্ষণিক নিষ্পত্তি প্রয়োজন। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বৃষ রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহের কোনও বড় আর্থিক সমস্যা সপ্তাহকে বিরক্ত করবে না। কিছু স্থানীয়রা তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাও পাবেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ এবং আর্থিক দায়বদ্ধতা বন্ধ করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনি ব্যক্তিগত সুখের জন্য অর্থ পাঠাতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে এটি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করা হয় না এবং দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যও সপ্তাহটি ভাল। কিছু স্থানীয়দের পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যাও থাকবে। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও গুরুতর মেডিকেল সমস্যা আসবে না। তবে কিছু মহিলা তাদের চোখ বা কান সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করবেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি ডায়াবেটিস নেটিভদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। জাঙ্ক ফুডের পরিবর্তে শাকসবজি এবং ফল ব্যবহার করুন। মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনার চিকিত্সার যত্নও প্রয়োজন হতে পারে। যারা ধূমপান ছাড়তে চান তারা এই সপ্তাহে বেছে নিতে পারেন, কারণ তামাক সেবন বন্ধ করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)