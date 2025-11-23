Edit Profile
    বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

    বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Updated on: Nov 23, 2025 12:38 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ রাশি (এপ্রিল 21 - মে 20) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, অবিচল ধৈর্য উজ্জ্বল ব্যবহারিক পুরষ্কার সামনে নিয়ে আসে ধৈর্য এবং অবিচল প্রচেষ্টা ছোট কাজগুলিকে শক্ত অগ্রগতিতে পরিণত করে। পারিবারিক সমর্থন সাহায্য করে। শান্ত থাকুন, সাবধানে পরিকল্পনা করুন এবং আপনার পথে আসা ছোট ছোট সুযোগগুলি গ্রহণ করুন। এই সপ্তাহটি অবিচলিত কাজ এবং চিন্তাশীল পছন্দগুলিকে পুরস্কৃত করে। রুটিনগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখুন এবং বিশ্বস্ত পরিবারের কথা শুনুন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং যত্নশীল ব্যয় ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দ্যে সহায়তা করবে। তাড়াহুড়ো করে এমন দ্রুত সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। একটি শান্ত, ধৈর্যশীল দৃষ্টিভঙ্গি বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসে এবং স্থির থাকে। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহের আপনার রোমান্টিক জীবন শান্ত এবং উষ্ণ বোধ করে। আপনি যদি অবিবাহিত হন, তা হলে সদয় কথোপকথন এবং পরিচিত জায়গাগুলো এক মনোরম নতুন বন্ধুত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি যদি কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে অবিচল যত্ন দেখান: ছোট অঙ্গভঙ্গি এবং শ্রবণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একসাথে সময় ব্যয় করার সময় পারিবারিক মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যকে সম্মান করুন। অন্যের সাথে তুলনা করা এড়িয়ে চলুন। সৎ, মৃদু কথাবার্তা আস্থা তৈরি করে। ধীর পরিবর্তনগুলির সাথে ধৈর্য ধরুন এবং আপনার বন্ধনকে শক্তিশালী করতে এবং একসাথে সহজ হাসি ভাগ করে নেওয়ার জন্য ছোট ভাগ করা মুহুর্তগুলি উদযাপন করুন। বৃষ রাশির রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল কর্মক্ষেত্রে, অবিচল প্রচেষ্টা সম্মান নিয়ে আসে। যত্ন সহকারে কাজগুলি শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন এবং যখন কিছু অস্পষ্ট হয় তখন পরিষ্কার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। একজন সিনিয়র বা সহকর্মী আপনার ধৈর্য লক্ষ্য করতে পারেন এবং সমর্থন দিতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে পরিবর্তনগুলি এড়িয়ে চলুন এবং নথি এবং বার্তাগুলি পরিপাটি রাখুন। আপনার রুটিনে একটি ছোট উন্নতি চেষ্টা করুন যা সময় সাশ্রয় করে। টিমওয়ার্ক একক ধাক্কা দেওয়ার চেয়ে বেশি জিতেছে। ছোট মাইলফলকগুলি উদযাপন করুন এবং সভা এবং বার্তাগুলিতে একটি সহায়ক, শান্ত সুর রাখুন এবং লক্ষ্যগুলি প্রতিদিন স্পষ্টভাবে লিখে রাখুন। বৃষ রাশির অর্থ এই সপ্তাহের রাশিফল সহজ যত্নের সাথে অর্থের বিষয়গুলি উন্নত হয়। আপনি কী সংরক্ষণ করতে পারেন তা দেখতে ছোট বিল এবং সাবস্ক্রিপশনগুলি পরীক্ষা করুন। আপনি যদি আয়ের প্রত্যাশা করেন তবে তারিখগুলি নিশ্চিত করুন এবং ভদ্র ফলো-আপ রাখুন। তাড়াহুড়ো করে মনে হয় এমন বড় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন; সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি শান্ত দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। একটি ছোট মাসিক সঞ্চয় অভ্যাস শুরু করুন, এমনকি একটি ছোট পরিমাণও সাহায্য করে। পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়া খরচ সম্পর্কে কথা বলুন। এই সপ্তাহে সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করা অবিচল স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি করে এবং সময়ের সাথে সাথে অর্থের উদ্বেগ হ্রাস করে এবং একটি স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আপনার শরীর এই সপ্তাহে শান্ত যত্ন পছন্দ করে। হাঁটা বা মৃদু স্ট্রেচিংয়ের মতো স্থির ঘুমের সময় এবং হালকা নড়াচড়া রাখুন। ফলমূল, শস্য এবং ফলমূল সহ সহজ, তাজা নিরামিষ খাবার খান। বিছানার আগে ভারী স্ন্যাকস এবং খুব বেশি স্ক্রিন টাইম এড়িয়ে চলুন। সংক্ষিপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। আপনি যদি কম শক্তি অনুভব করেন তবে অপরাধবোধ ছাড়াই বিশ্রাম নিন এবং পরিবারের কাছ থেকে মৃদু সমর্থন চাইুন। ছোট, ধারাবাহিক অভ্যাসগুলি আপনার মেজাজ এবং শক্তিকে অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়ে তুলবে। প্রতিদিন কুসুম গরম পানি পান করুন। বৃষ রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, নিখুঁত, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্রবার শুক্রবার শুভ রং শুভ রং গোলাপী ভাগ্যবান সংখ্যা 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ২৩ থেকে ২৯ নভেম্বর কেমন কাটবে?

