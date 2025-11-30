Edit Profile
    বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?

    বৃষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Nov 30, 2025 12:17 PM IST
    By Sayani Rana
    পেশাগতভাবে, আপনি ভাল, এবং আপনার স্বাস্থ্য নিখুঁত। সারা সপ্তাহ সুখে থাকুন। সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা থাকবে, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি সেগুলি সমাধান করেছেন। কর্মক্ষেত্রে উত্পাদনশীল থাকার জন্য পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করুন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আরও মনোযোগ দাবি করে।

    বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার প্রেমের সম্পর্ক আরও যোগাযোগের দাবি করে। যাইহোক, শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গিগুলি পর্যবেক্ষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীর আবেগে আঘাত করতে পারে এমন কথোপকথন এড়িয়ে চলুন। একটি সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয় যখন উভয় অংশীদার সুখ এবং দুঃখ ভাগ করে নেয়। তৃতীয় কাউকে আপনার সম্পর্কের মধ্যে কল করতে দেবেন না। বিবাহিত স্থানীয়দের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত যা পারিবারিক জীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু মহিলা পরিবার সম্প্রসারণের বিষয়ে সিরিয়াস হবেন।

    বৃষ রাশির রাশিফল এই সপ্তাহে পেশাগত জীবন ফলপ্রসূ হবে। আপনি বেশিরভাগ পেশাগত চ্যালেঞ্জের সমাধান করবেন। সপ্তাহের প্রথম অংশটি চাকরির ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়া ভাল। আইটি, হেলথকেয়ার, এভিয়েশন, ব্যাংকিং, অ্যাডভার্টাইজিং, আর্কিটেকচার এবং হসপিটালিটি পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ পাবেন। আপনি ব্যবসায় নতুন ধারণা নিয়ে আসতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কঠিন সময়ে একজন সিনিয়র আপনাকে গাইড করবেন। যারা বৃদ্ধি বা পদোন্নতির প্রত্যাশা করছেন তাদের হাসির কারণ থাকবে। ব্যবসায়ীরা নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারিত করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন।

    বৃষ রাশির অর্থ রাশিফল সপ্তাহের প্রথম অংশে ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা হতে পারে। যাইহোক, সপ্তাহ অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে জিনিসগুলি ট্র্যাকে থাকবে। আপনি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে সাফল্য পাবেন। স্ত্রীর কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা থাকবে এবং এটি সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। ব্যবসায়ীরা কর সংক্রান্ত বিষয়গুলি সমাধান করবেন। আপনিও একটি সম্পত্তি বিক্রি করবেন।

    বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের জন্য আরও মনোযোগ দাবি করে। অফিসিয়াল স্ট্রেস বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। যারা চার চাকার গাড়ি চালান তাদের সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এই সপ্তাহে অ্যালকোহল এবং তামাক এড়িয়ে চলুন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। কার্ডিয়াক অসুস্থতার ইতিহাস সহ স্থানীয়রা জটিলতা বিকাশ করতে পারে। যাদের এই সপ্তাহে অস্ত্রোপচারের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তারা এটি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
