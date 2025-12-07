Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কন্যা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    কন্যা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 07, 2025 12:38 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কন্যা রাশি (আগস্ট 24 - সেপ্টেম্বর 23) সাপ্তাহিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি একজন ভাল দলের খেলোয়াড় সম্পর্কের প্রতি আপনার আন্তরিকতা ভাল ফলাফল আনবে। পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি স্মার্ট হ্যান্ডলিং প্রয়োজন। খরচের উপর একটি ক্যাপ রাখুন। স্বাস্থ্য যত্নের দাবি করে। প্রেমের সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। ছোটখাটো পেশাদার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, তবে আপনি সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়েরই ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। এই সপ্তাহে কন্যা রাশিফল আপনি কোনও হিল স্টেশনে রোমান্টিক ছুটি কাটাতে পারেন, যেখানে আপনি সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য জিনিসগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। এই সপ্তাহটি বিবাহ ঠিক করার জন্য ভাল, এবং যারা সম্পর্কের বিষয়ে সিরিয়াস তারা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি এই সপ্তাহে আপনার ক্রাশের হৃদয় জয় করবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে মজা এবং অ্যাডভেঞ্চার থাকবে। বিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং আপনি পরিবার প্রসারিত করার পরিকল্পনা করতে পারেন। অফিস রোম্যান্স এই সপ্তাহে বিবাহিত স্থানীয়দের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কন্যা রাশিফল এই সপ্তাহে ক্যারিয়ারের উন্নতির সুযোগ রয়েছে। অফিসের চাপকে যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন এবং পেশাদার দক্ষতা প্রমাণের জন্য প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করুন। মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পাবেন না, এবং কিছু 'আউট-অফ-দ্য-বক্স' পরামর্শ সত্যিই উপযুক্ত হতে পারে। আপনি যদি সবেমাত্র কোনও অফিসে যোগ দিয়ে থাকেন তবে এই সপ্তাহে বিষয়গুলি জটিল বলে মনে হতে পারে। সিনিয়ররা কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হবেন। আপনি কোনও প্রকল্পের সাথে যুক্ত প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করতেও সফল হবেন। কন্যা রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর জন্য আপনাকে ব্যয় হ্রাস করতে হবে। তবে কিছু মহিলা পূর্ববর্তী বিনিয়োগে সফল হবেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি একটি নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি কেনার জন্য ভাল। কিছু মহিলা পারিবারিক সম্পত্তির একটি অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন, যখন প্রবীণদের পরিবারের মধ্যে উদযাপনের জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হতে পারে। সিনিয়ররা পুরানো আর্থিক বিরোধ সমাধানে আগ্রহী হবেন। ব্যবসায়ীদের নতুন অংশীদারদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত, বিশেষত অর্থের ক্ষেত্রে। এই সপ্তাহের কন্যা রাশিফল কিছু প্রবীণদের সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হবে এবং তাদের চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। গর্ভবতী মহিলাদের অবশ্যই অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপ এড়ানো উচিত। আপনাকে রুটিন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং অনুশীলন আপনার জীবনের একটি অংশ হওয়া দরকার। হজম সম্পর্কিত সমস্যা থাকার সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ এটি জটিল হতে পারে। সুগার ও হাইপারটেনশন রোগীদের বাড়তি যত্ন প্রয়োজন। কন্যা রাশির জাতক: দয়ালু, মার্জিত, পারফেকশনিস্ট, বিনয়ী, দৃঢ় ইচ্ছার দুর্বলতা: বাছাই, অত্যধিক অধিকারী প্রতীক: কুমারী কুমারী উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: অন্ত্রের রাশি রাশি: বুধ শুভ দিন: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: নীলকান্তমণি কন্যা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Virgo Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Virgo Weekly Horoscope: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/কন্যা রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes