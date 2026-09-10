Vastu Shastra: বাড়িতে লাল পিঁপড়ে বেশি হওয়া, বারবার মাকড়সার জাল কোন ইঙ্গিত দেয়! রইল বাস্তুটিপস

Vastu Shastra: বাড়িতে লাল পিঁপড়ে বেশি হওয়া, বারবার মাকড়সার জাল কোন ইঙ্গিত দেয়! রইল বাস্তুটিপস
বাড়িতে লাল পিঁপড়া থাকার দিকে কী নির্দেশ করা হয়? এখানে আপনি এই জাতীয় আরও জিনিস সম্পর্কে জানেন
যখন আমাদের জীবনে ছোট ছোট ঘটনা, বিভিন্ন সময় নানান ইঙ্গিত নিয়ে আসে। সেই সমস্ত ঘটনা থেকে কী কী ইঙ্গিত মেলে, তা বলে দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র। দেখে নিন এমনই কিছু ছোটখাটো ঘটনার ইঙ্গিত।
লাল পিঁপড়ে বাড়ছে
যদি বাড়িতে লাল পিঁপড়ে বেশি দেখা যায় তবে এটি রোগের লক্ষণ, তাই এটি একটি লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। বলা হয় যে এটি আসন্ন অর্থের ক্ষতির দিকে ইঙ্গিত করে। এটি বাড়িতে আসা সমস্যাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে। এটি রাহুর সাথে যুক্ত করে বোঝা যায় এবং সমস্যার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। বিপরীতে, বলা হয় যে আপনি যদি কালো পিঁপড়া দেখেন তবে এটি ভাল বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এটি বাড়িতে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এগুলি বাড়ির জন্য ভাল বলে মনে করা হয়।
বারবার মাকড়সার জাল হওয়া
যদি বাড়িতে বারবার অতিরিক্ত মাকড়সার জাল দেখা দিতে শুরু করে এবং অপসারণ করার পরপরই এখনও দেখা যায়, তবে এটি আপনার শত্রুদের বেড়ে ওঠার লক্ষণ হতে পারে। অতএব, বাড়িতে এটি এড়িয়ে চলুন, সময়ে সময়ে আপনার ঘর পরিষ্কার করতে থাকুন। বাড়িতে মাকড়সার জালও নেতিবাচক শক্তির লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব, ঘর পরিষ্কার রাখুন, মাকড়সার জাল তৈরি হতে দেবেন না।
পায়রার বাসা
ঘরে পায়রা প্রচুর সংখ্যায় আসতে শুরু করে তা বাসা বাঁধাকে অনেক বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞ ইতিবাচক বলে মনে করেন না। পায়রার বাসা থেকে ঘর বাঁচানোর চেষ্টা করুন, বলা হয় যে একই সাথে আপনার জীবনের স্থায়িত্বও প্রভাবিত হতে পারে।
ছুঁচোর আনাগোনা, বাদুড়ের আগমন
বাড়িতে ছুঁচো আগমন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং আর্থিক ক্ষতির লক্ষণ হতে পারে এবং বাদুড়ের ঘন ঘন আগমন অস্থিরতা এবং নেতিবাচক শক্তির লক্ষণ হতে পারে। অতএব, যদি বাদুড় আপনার বাড়িতে আসে, তবে এটিকে নেতিবাচক শক্তির লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি আনার জন্য বাস্তু ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More