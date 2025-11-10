Edit Profile
    ২০২৬ সালের বিয়ে! দিনক্ষণ দেখছেন? দেখে নিন শুভদিন কী কী রয়েছে

    ২০২৬ সালের বিয়ে! দিনক্ষণ দেখছেন? দেখে নিন শুভদিন কী কী রয়েছে

    Published on: Nov 10, 2025 1:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৬ সালটা খরমাস দিয়ে শুরু হচ্ছে, বাগদান, বিয়ে, গৃহপ্রবেশ বা যে কোনও শুভ কাজ শুরু করা ইত্যাদি কোনও শুভ কাজ খরমাসে করা হয় না। খরমাস ১৫ জানুয়ারিতে মকর সংক্রান্তির সঙ্গে শেষ হবে কিন্তু শুক্র অস্ত যাওয়ার কারণে খরমাস শেষ হওয়ার পরেও বিবাহ সম্ভব হবে না। চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর অস্ত যাওয়া শুক্র ২০২৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অস্ত থাকবে। এর পরে, ২০২৬-এর ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বিয়ে শুরু হবে। এর পরে, ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত হোলাস্টকের কারণে, বিয়ে আবার বন্ধ থাকবে।

    ২০২৬ সালের বিয়ে! দিনক্ষণ দেখছেন? দেখে নিন শুভদিন কী কী রয়েছে
    ২০২৬ সালের বিয়ে! দিনক্ষণ দেখছেন? দেখে নিন শুভদিন কী কী রয়েছে

    ২০২৬ সালের ১৪ মার্চ সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করলে আবার খরমাস শুরু হবে। খরমাস চলবে ২০২৬ সালের ১৩ এপ্রিল। এই সময়ের মধ্যে বিয়ে সম্ভব হবে না। এরপরে, আবার বিয়ের মরশুম শুরু হবে, চতুর্মাস পর্যন্ত চলবে।

    দেবশয়নী একাদশীতে চাতুর্মাস শুরু হয় এবং দেবুথনী একাদশীতে শেষ হয়। দেবুথনী একাদশীতে শুভ ও মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। ২০২৬ সালে, দেবুথনী একাদশী ২৫ জুলাই এবং দেবুথনী একাদশী ২০২৬ সালের ২০ নভেম্বরের পড়ে। অতএব, ২৫ জুলাই থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে কোনও শুভঅনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না।

    ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বিয়ের দিন

    ১৪ জানুয়ারী, বুধবার

    ২৩ জানুয়ারী, শুক্রবার

    ২৫ জানুয়ারী, রবিবার

    ২৮ জানুয়ারী, বুধবার

    ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ের দিন

    ৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার

    ৬ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার

    ৯ ফেব্রুয়ারী, সোমবার

    ১২ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার

    ১৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার

    ২০ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার

    ২৬ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার

    ২০২৬ সালের মার্চ মাসের বিয়ের দিন

    ৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার

    ৬ মার্চ, শুক্রবার

    ৮ মার্চ, রবিবার

    ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের বিয়ের দিন

    ২০ এপ্রিল, সোমবার

    ২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার

    ২৭ এপ্রিল, সোমবার

    ২৯ এপ্রিল, বুধবার

    ২০২৬ সালের মে মাসের বিয়ের দিন

    ৬ মে, বুধবার

    ১৩ মে, বুধবার

    ২৩ মে, শনিবার

    ২৫ মে, সোমবার

    ২৬ মে, মঙ্গলবার

    ২৮ মে, বৃহস্পতিবার

    ২৯ মে, শুক্রবার

    ২০২৬ সালের জুন মাসের বিয়ের দিন

    ১ জুন, সোমবার

    ২ জুন, মঙ্গলবার

    ৪ জুন, বৃহস্পতিবার

    ৫ জুন, শুক্রবার

    ১১ জুন, বৃহস্পতিবার

    ১৯ জুন, শুক্রবার

    ২১ জুন, রবিবার

    ২৮ জুন, রবিবার

    ২০২৬ সালের জুলাই মাসের বিয়ের দিন

    ৭ জুলাই, মঙ্গলবার

    ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার

    ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসের বিয়ের দিন

    ২০ নভেম্বর, শুক্রবার

    ২৫ নভেম্বর, বুধবার

    ২৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

    ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের বিয়ের দিন

    ৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার

    ৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার

