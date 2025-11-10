Brahma Puja: পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হয়েও পান অভিশাপ, কেন পূজিত হন না ব্রহ্মা? জানুন শাস্ত্রমত

হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা (ত্রিমূর্তির প্রথম দেবতা), তবুও তাঁর পুজো অন্যান্য দেব-দেবীর মতো প্রচলিত নয় এবং তাঁর মন্দিরও খুব কম দেখা যায়। এর পেছনে একাধিক পৌরাণিক কাহিনি ও অভিশাপের কথা বলা হয়ে থাকে। তবে ব্রহ্মার পূজিত না হওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত। এর মধ্যে একটি মহাদেবের অভিশাপের কাহিনি। অন্যটি সাবিত্রীর অভিশাপ।
মিথ্যার কারণে মহাদেবের অভিশাপ
একবার শিবলিঙ্গের শুরু ও শেষ খুঁজে বের করার জন্য ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিষ্ণু শিবলিঙ্গের তলদেশ খুঁজে পাওয়ার দাবি করেন। ব্রহ্মা শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশ খুঁজে না পেয়েও, কেতকী ফুলের (কেয়া ফুল) সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা দাবি করেন যে তিনি শীর্ষদেশ খুঁজে পেয়েছেন। ব্রহ্মার এই মিথ্যাচারে মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি কেতকী ফুলকে অভিশাপ দেন যে কোনো পুজোয় তা ব্যবহৃত হবে না এবং ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে পৃথিবীতে তাঁর পুজো হবে না।
একবার ব্রহ্মা একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হলেও তাঁর পত্নী দেবী সাবিত্রী সেখানে পৌঁছাতে পারেননি। শুভ মুহূর্ত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রের পরামর্শে একটি গোপ-কন্যাকে (বা অন্য এক নারীকে) বিবাহ করে যজ্ঞে বসেন। পরে সাবিত্রী এসে স্বামীকে অন্য নারীর সঙ্গে যজ্ঞে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে কেউ তাঁকে পুজো করবে না। তবে তিনি কিছুটা শান্ত হলে বলেন যে, রাজস্থানের পুষ্কর তীর্থ ছাড়া অন্য কোথাও ব্রহ্মার মন্দির বা পুজো হবে না। এই পৌরাণিক কাহিনিগুলির জন্যই ব্রহ্মা বিশ্বব্যাপী পূজিত হন না এবং রাজস্থানের পুষ্কর তীর্থে তাঁর একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির রয়েছে।
News/Astrology/Brahma Puja: পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হয়েও পান অভিশাপ, কেন পূজিত হন না ব্রহ্মা? জানুন শাস্ত্রমত