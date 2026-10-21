Lucky Zodiac Signs: বর্ষণ হবে শুক্রের কৃপা! মেষ, কুম্ভ সহ লাকির লিস্ট লম্বা
শুক্রের নক্ষত্রপুঞ্জ গোচরে আগামী ১৭ দিন লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
শুক্রকে সম্পদ এবং শিল্পের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্রের গতিবিধির পরিবর্তন কিছু রাশির জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় নিয়ে আসে। শুক্র পশ্চাদমুখী, পরাজিত হওয়া, নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করা বা রাশিচক্র পরিবর্তন করা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, শুক্র তুলা রাশিতে বসে আছেন।
শুক্রের গতিবিধি মালব্য রাজ যোগ করছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শুক্র ০৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে ভ্রমণ করতে চলেছেন। প্রায় ৪দিন পরে, শুক্র চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত শুক্র মঙ্গলের চিত্র নক্ষত্রে বসবেন।
এই সময়ে, শুক্র পশ্চাদমুখী গতিতে চলছে। এমন পরিস্থিতিতে, শুক্রের এই ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের উপর অর্থ এবং প্রেমের বৃষ্টি করতে পারে। আসুন পণ্ডিতজির কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের লোকেদের জন্য দুর্দান্ত হতে চলেছে শুক্রের ট্রানজিট দুর্দান্ত হতে চলেছে - আগামী ১৭ দিনের মধ্যে, ৮ টি রাশিচক্রের উপর অর্থের ভারী বৃষ্টি হবে, শুক্র ট্রানজিট বড় খবর দেবে!
মেষ রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
মেষ রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট দর্শনীয় বলে মনে করা হয়। অর্থ এবং প্রেম কিছু লোকের উপর বর্ষণ করতে পারে। যে কেউ অবিবাহিতদের জীবনে প্রবেশ করতে পারেন। শুক্রের ট্রানজিট কর্কট রাশির জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।
সিংহ রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কীভাবে হবে?
শুক্রের ট্রানজিট সিংহের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে।
মিথুন রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
শুক্রের ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ধনু রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে? শুক্রের ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য ইতিবাচক বলে মনে করা হয়।
কুম্ভের জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
শুক্রের ট্রানজিট কুম্ভের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। উপার্জন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিশুরা উন্নতি করবে।
মকর রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কীভাবে হবে?
শুক্রের ট্রানজিট মকর রাশির জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। প্রেম জীবনের উন্নতি হবে।
কন্যা রাশির জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
শুক্রের ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More