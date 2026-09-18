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আগামী বছরের লাকি রাশি কারা? শনি, গুরু ও রাহুর মহা গমনে কার কেমন কাটবে আগামী বছর? কেমন পূর্বাভাস দিচ্ছেন শাস্ত্রজ্ঞরা

২০২৭ সালে শনিদেবের মেষ রাশিতে প্রবেশের ফলে যেমন কিছু রাশির ওপর সাড়েসাতি ও ঢৈয়্যার নতুন সমীকরণ তৈরি হবে, তেমনই দেবগুরু বৃহস্পতির শুভ কৃপায় বহু রাশির বন্ধ ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে।

Published on: Sep 18, 2026, 10:17:46 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুযায়ী, ২০২৭ সালটি রাশিচক্রে বিশাল বড় রদবদল ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বছর হতে চলেছে। এই বছর সৌরজগতের প্রধান গ্রহগুলির রাশি পরিবর্তন এবং নক্ষত্র সঞ্চার মানবজীবনের ভাগ্যচক্রে এক নতুন মোড় নিয়ে আসবে। বিশেষ করে শনিদেবের মেষ রাশিতে ঐতিহাসিক প্রবেশ (নীচ রাশি গোচর), দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তন এবং রাহু-কেতুর অবস্থান বদল ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলবে।

আগামী বছরের লাকি রাশি কারা? শনি, গুরু ও রাহুর মহা গমনে কার কেমন কাটবে আগামী বছর
আগামী বছরের লাকি রাশি কারা? শনি, গুরু ও রাহুর মহা গমনে কার কেমন কাটবে আগামী বছর

২০২৭ সালে শনিদেবের মেষ রাশিতে প্রবেশের ফলে যেমন কিছু রাশির ওপর সাড়েসাতি ও ঢৈয়্যার নতুন সমীকরণ তৈরি হবে, তেমনই দেবগুরু বৃহস্পতির শুভ কৃপায় বহু রাশির বন্ধ ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে। আগামী বছর কেরিয়ারে উন্নতি, পদোন্নতি, নতুন প্রপার্টি লাভ নাকি আর্থিক টানাটানি—আপনার রাশির কপালে কী লেখা রয়েছে? ১২টি রাশির ২০২৭ সালের বার্ষিক রাশিফল জেনে নিন।

১. ২০২৭ সালে প্রধান গ্রহ গোচর ও জ্যোতিষীয় সমীকরণ

২০২৭ সালে জ্যোতিষ জগতের মূল আকর্ষণ থাকবে তিনটি বড় গ্রহের গতির ওপর:

শনির মেষ গোচর: শনিদেব মেষ রাশিতে সঞ্চার করায় রাশিচক্রে নতুন করে সাড়েসাতি ও ঢৈয়্যার হিসাব শুরু হবে।

বৃহস্পতির শুভ সঞ্চার: দেবগুরু বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে শিক্ষা, গবেষণা, বিবাহ ও ব্যবসায়িক খাতে দারুণ সফলতা আসবে।

রাহু-কেতুর প্রভাব: রাহু ও কেতুর অবস্থান পরিবর্তন হঠাৎ অর্থলাভ এবং শেয়ার বাজার ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

২. ২০২৭ সালের ১২ রাশির সম্পূর্ণ বার্ষিক পূর্বাভাস

মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২০২৭ সালটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। শনিদেবের উপস্থিতি কাজের চাপ বাড়ালেও বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে কেরিয়ারে বড় দায়িত্ব মিলবে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে আকস্মিক অর্থলাভ ও পদোন্নতির ভালো সুযোগ রয়েছে।

বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির ওপর শনির সাড়েসাতির প্রথম চরণ শুরু হলেও দেবগুরুর কৃপায় অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের বিদেশে নতুন চুক্তি হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি নজর দেওয়া এবং আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য ২০২৭ সালটি বরদানস্বরূপ। নতুন চাকরির অফার, আয় বৃদ্ধি এবং আটকে থাকা কাজের নিষ্পত্তি হবে। রিয়েল এস্টেট বা বাহন কেনার শুভ সুযোগ তৈরি হবে।

কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকরা শনির অশুভ ছায়া থেকে মুক্তি পেয়ে কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির মুখ দেখবেন। চাকুরিজীবীদের কাঙ্ক্ষিত বদলি বা পদোন্নতি হতে পারে। ব্যবসা সম্প্রসারণে বাম্পার মুনাফা মিলবে।

সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জন্য ২০২৭ সালটি ভাগ্যোন্নতির সময়। ধর্মীয় ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী সাফল্য পাবেন। পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকলেও আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে।

কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের যৌথ কাজ ও পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাভ মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া চতুর সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হবে। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির ওপর গ্রহরাজের কৃপা বজায় থাকবে। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ শক্তিশালী হবে এবং ব্যবসায়ীদের নতুন বড় ক্লায়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আর্থিক টানাপোড়েন থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে।

বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির চাকুরিজীবীরা নতুন কাজের সেরা সুযোগ পাবেন। প্রতিপক্ষের সমস্ত চাল ব্যর্থ করে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে।

ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২০২৭ সালটি সৃজনশীলতা, শিক্ষা ও শেয়ার বাজারে বড় সাফল্যের বছর হতে চলেছে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি শনিদেব হওয়ায় আপনার ওপর শুভ প্রভাব বজায় থাকবে। নতুন বাড়ি, জমি বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভের নতুন দুয়ার খুলবে।

কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশি সাড়েসাতি মুক্ত হয়ে চূড়ান্ত স্বস্তির মুখ দেখবে। সাহস ও পরাক্রম বহুগুণ বাড়বে। কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসবে এবং আয়ের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হবে।

মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতকদের জন্য ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধির শুভ বছর। সঞ্চিত অর্থ বহুগুণ বাড়বে। বাচনিক দক্ষতার জোরে কঠিন সমস্যার সমাধান করবেন এবং ব্যবসায় উন্নতি ধরে রাখবেন।

৩. ২০২৭ সালে ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

২০২৭ সালে সমস্ত গ্রহের শুভ আশীর্বাদ পেতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

শ্রী হনুমান ও বিষ্ণু পুজো: প্রতি মঙ্গল ও শনিবার হনুমান চালিসা এবং বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা অত্যন্ত শুভ।

দান-ধ্যান: অসচ্ছল ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র, খাদ্য ও শস্য দান করলে শনি ও রাহুর অশুভ প্রভাব কেটে যায়।

বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে বা সন্ধ্যায় স্নান সেরে সূর্যদেবকে জল অর্পণ করুন এবং ওঙ্কার ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন।

২০২৭ সালটি ১২টি রাশির জীবনযাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। কিছু রাশির ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলেও বড় গ্রহগুলির শুভ সংযোগে অধিকাংশ রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার, অর্থ ও ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আগামী বছরের লাকি রাশি কারা? শনি, গুরু ও রাহুর মহা গমনে কার কেমন কাটবে আগামী বছর? কেমন পূর্বাভাস দিচ্ছেন শাস্ত্রজ্ঞরা

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