    Mangal Gochar: মেষে এন্ট্রি নেবেন মঙ্গল! কন্যা সহ বহু রাশির ভালো দিন শুরু ১১ মে থেকে, লাকি কারা?

    Mangal Gochar: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহগুলি ক্রমাগত একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের চলাচল সরাসরি একজন ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মঙ্গল তার নিজস্ব রাশি মেষ রাশিতে সোমবার, ১১ মে ট্রানজিট করবে।

    Published on: May 02, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Mangal Gochar Astrology: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, আগামী সোমবার, ১১ই মে মঙ্গল গ্রহ তার নিজস্ব রাশি মেষে প্রবেশ করবে। মঙ্গলকে সাহস, শক্তি এবং বীরত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি সাধারণত প্রায় ৪৫ দিন একটি রাশিতে অবস্থান করে। মঙ্গলের এই গোচর নির্দিষ্ট কিছু রাশির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

    এই রাশিচক্রের শুভ দিনগুলি 11 মে থেকে শুরু হবে, মঙ্গল 45 দিনের জন্য শুভ ফলাফল দেবে
    এই রাশিচক্রের শুভ দিনগুলি 11 মে থেকে শুরু হবে, মঙ্গল 45 দিনের জন্য শুভ ফলাফল দেবে

    এবার মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট কিছু রাশির জন্য বিশেষ হতে চলেছে। মেষ, কর্কট, কন্যা রাশি, ধনু এবং কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ের মধ্যে কেরিয়ার, অর্থ, পরিবার এবং সম্মানের দিক থেকে ভালো লক্ষণ পেতে পারেন। আটকে থাকা কাজ শেষ হবে এবং অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মেষ- এই রাশির উপর প্রভাব মঙ্গলের ট্রানজিট আরোহণ অর্থাৎ মেষ রাশির প্রথম ঘরে হবে। এতে আস্থা বাড়বে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। সঠিক জায়গায় টাকা রাখার সুযোগ থাকবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি বা গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন তবে এই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে।

    কর্কট-এই রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মঙ্গল গ্রহ চতুর্থ ঘরে চলাচল করবে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিবার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। জীবন আগের চেয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ এবং আরও ভাল বোধ করবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং বাড়ির পরিবেশও শান্ত থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সময়ে ভাগ্যও আপনার সাথে থাকতে পারে।

    কন্যা-এই রাশির উপর প্রভাব এই ট্রানজিটটি কন্যা রাশির চিহ্নগুলির জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে যারা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে আমদানি-রফতানির সঙ্গে যুক্ত, তাদের আটকে থাকা কাজ শেষ করা যেতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং লোকেরা আপনার দ্বারা মুগ্ধ হবে। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে।

    ধনু- এই রাশির উপর প্রভাব মঙ্গলের এই ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য উপকারী হবে। বিশেষ করে যারা জমি, সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য এটি একটি ভাল সময়। পুরানো বিরোধগুলি সমাধান করা যেতে পারে এবং নতুন সম্পত্তি নেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

    কুম্ভ: মঙ্গল গ্রহের এই ট্রানজিট কুম্ভের জন্য ইতিবাচক হবে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য সময়কে ভালো বলে মনে করা হয়। আদালতে যদি মামলা চলছে, তাহলে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করা লোকদের জন্যও পথ থাকতে পারে - তা পড়াশোনা, চাকরি বা ব্যবসা যাই হোক না কেন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/Mangal Gochar: মেষে এন্ট্রি নেবেন মঙ্গল! কন্যা সহ বহু রাশির ভালো দিন শুরু ১১ মে থেকে, লাকি কারা?

