Central Forces Deployment in WB: ভোটার তালিকার পরদিনই ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায়! ৯ দিন পরেই হবে ‘ডবল’

Central Forces Deployment in WB: ভোটার তালিকার পরদিনই ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায়! ৯ দিন পরেই হবে ‘ডবল’
আগামী ১০ মার্চের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট হয়েছিল আটটি দফায়। সেজন্য প্রায় ১,১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এবার কত দফা বাহিনী থাকবে?
আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। আর পরদিনই (১ মার্চ) ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আবার আগামী ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হবে রাজ্যে। ফলে সবমিলিয়ে মার্চের প্রথম দেড় সপ্তাহের মধ্যেই দু'দফায় বাংলায় মোট ৪৮০ কোম্পনি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে দেওয়া হচ্ছে। ততদিনের মধ্যে আদৌও বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এমনিতে আপাতত যা খবর, ১ মার্চ এবং ২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে আসবে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তারপর দোলের পরে (মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ) নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
প্রথম দফায় কোন বাহিনীর কত কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েন?
১) সিআরপিএফ: ১১০ কোম্পানি।
২) বিএসএফ: ৫৫ কোম্পানি।
৩) সিআইএসএফ: ২১ কোম্পানি।
৪) আইটিবিপি: ২৭ কোম্পানি।
৫) এসএসবি: ২৭ কোম্পানি।
দ্বিতীয় দফায় কোন বাহিনীর কত কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েন?
১) সিআরপিএফ: ১২০ কোম্পানি।
২) বিএসএফ: ৬৫ কোম্পানি।
৩) সিআইএসএফ: ১৬ কোম্পানি।
৪) আইটিবিপি: ২০ কোম্পানি।
৫) এসএসবি: ১৯ কোম্পানি।
পশ্চিমবঙ্গে কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী?
আর কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাচ্ছে, সেটার উপরে ভোটের দফা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের (সিইও) এক অফিসার জানিয়েছেন যে কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যায়, তার উপরে নির্ভর করছে যে কত দফায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোট হবে। কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়া যাবে, তা আপাতত খতিয়ে দেখছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।
২০২১ সালের বিধানসভা ভোট হয়েছিল আটটি দফায়। সেজন্য প্রায় ১,১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে স্পর্শকাতর এবং অতি স্পর্শকাতর বুথের বিষয়ে জানতে চেয়েছে কমিশন। প্রতিটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। আর স্পর্শকাতর এলাকায় অশান্তি এড়াতে বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়।
