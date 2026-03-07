Local Trains Cancelled in Howrah-Sealdah: হাওড়া, শিয়ালদা থেকে ৪০ লোকাল ট্রেন বাতিল; তালিকায় বর্ধমান, ডানকুনিও; কোনগুলো?

Local Trains Cancelled in Howrah-Sealdah: হাওড়া, শিয়ালদা থেকে ৪০ লোকাল ট্রেন বাতিল; তালিকায় বর্ধমান, ডানকুনিও; কোনগুলো?
রবিবার যাঁরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের আগেভাগে ট্রেনের সময়সূচি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে বর্ধমান, ব্যান্ডেল, কাটোয়া ও ডানকুনি লাইনের যাত্রীদের ভোগান্তি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রবিবার (৮ মার্চ) হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় রেলের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং মেরামতির কাজ চলবে। এই কাজের জেরে ওই দিন হাওড়া ও শিয়ালদা ডিভিশনের একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। ছুটির দিনে এই ট্রেন বিভ্রাটের ফলে যাত্রীরা বড়সড় ভোগান্তির মুখে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
কেন এই ট্রেন নিয়ন্ত্রণ?
রেল সূত্রের খবর, রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণ, ওভারহেড তারের কাজ এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই 'মেইনটেন্যান্স ব্লক' নেওয়া হয়েছে। হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন সেকশনে এই কাজ চলার কারণে রবিবার দিনভর ট্রেন চলাচলে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।