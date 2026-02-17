6 Bangladeshis Captured by Kolkata Police: ভয়ে আর দেশে ফিরতে চান না, ধরা পড়েও কলকাতা পুলিশের কাছে আর্তি ৬ বাংলাদেশির

Edit Profile
    ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থাকা মোট ৬ বাংলাদেশিকে ধরেছে পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশিরা সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য বলে জানা গিয়েছ। ধৃতরা হচ্ছেন আবির হোসেন, মহম্মদ মামুন রশিদ, মহম্মদ আলিমুন গাজি, আজম মোল্লা, ফয়জল আমিন, জায়দুল ইসলাম। তাঁদের মধ্যে আজম মোল্লা বাংলাদেশের গায়ক।

    Published on: Feb 17, 2026 8:54 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও ভারতে থেকে গিয়েছিলেন বাংলাদেশি গায়ক। নিজের দেশে ফিরে ভয় পাচ্ছেন বলেই নাকি বেআইনি ভাবে ভারতে থেকে গিয়েছেন তিনি। এহেন বাংলাদেশি গায়ককে পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে ধরল কলকাতা পুলিশ। অবশ্য শুধু এক গায়কই নন, সব মিলিয়ে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থাকা মোট ৬ বাংলাদেশিকে ধরেছে পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশিরা সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য বলে জানা গিয়েছ। ধৃতরা হচ্ছেন আবির হোসেন, মহম্মদ মামুন রশিদ, মহম্মদ আলিমুন গাজি, আজম মোল্লা, ফয়জল আমিন, জায়দুল ইসলাম। তাঁদের মধ্যে আজম মোল্লা বাংলাদেশের গায়ক।

    ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থাকা মোট ৬ বাংলাদেশিকে ধরেছে পুলিশ। (প্রতীকী ছবি)
    গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছিল, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও পার্কস্ট্রিটের এক হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছে ৬ বাংলাদেশি যুবক। সেই মতো হোটেলটিতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই আবহে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের। জেরায় সেই বাংলাদেশিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ফিরলে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে মেডিক্যাল ভিসা নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। পরে আর ভয়ের জেরে বাংলাদেশে ফেরেননি তাঁরা। ১৬ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় এই বাংলাদেশিদের। তাঁদের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

    জানা যায়, বিগত দিনগুলিতে হোটেল পালটে পালটে কলকাতায় ছিলেন এই ৬ বাংলাদেশি। এর মধ্যে গায়ক আজম মোল্লা পরিচিতদের মহলে গানও গাইছিলেন। যদিও গত নভেম্বরে থেকে জানুয়ারির মধ্যে এই ৬ বাংলাদেশির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তবে তাঁরা বাংলাদেশে ফেরেননি প্রাণ ভয়ে। কলকাতা থেকেই বিদেশে পালানোর জন্য চাকরির খোঁজ করছিলেন তাঁরা। এদিকে গ্রেফতারির পরও এই ৬ বাংলাদেশি নাকি পুলিশের কাছে আর্তি জানান, তাঁরা নিজ দেশে ফিরতে চান না। অবশ্য পুলিশ জানিয়েছে, আদালতে মামলার পরে দোষী সাব্যস্ত হলে সাজা দেওয়া হবে এই বাংলাদেশিদের। সেই সাজার মেয়াদ শেষ হলে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হবে তাঁদের।

