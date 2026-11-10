অভিষেকের জন্মদিনের রাতে কালীঘাটে তাণ্ডবের পুনর্নির্মাণ! ধৃত তিন জনকে ঘটনাস্থলে গোয়েন্দারা

অভিষেকের জন্মদিনের রাতে কালীঘাটে তাণ্ডবের পুনর্নির্মাণ! ধৃত তিন জনকে ঘটনাস্থলে গোয়েন্দারা
গত শুক্রবার রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালীঘাট এলাকা। রাত বাড়তেই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ভিড় জমতে শুরু করে তাঁর বাড়ির সামনে। সেই সময় স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূলের লোকজনের বচসা শুরু হয়।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে কালীঘাটে গোলমালের ঘটনায় তদন্তে নতুন মোড়। ধৃত তিন জনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁদের কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য দিকে, এই ঘটনায় এ বার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগকে। কেন এবং কী ভাবে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল, পুলিশকে কেন হেনস্থার মুখে পড়তে হল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
গত শুক্রবার রাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালীঘাট এলাকা। রাত বাড়তেই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ভিড় জমতে শুরু করে তাঁর বাড়ির সামনে। সেই সময় স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূলের লোকজনের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে লাগানো ব্যানার ও কাটআউট ছেঁড়াকে কেন্দ্র করেই প্রথমে উত্তেজনা ছড়ায়। এর পর দু’পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ইটবৃষ্টির ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষে দু’পক্ষের কর্মী-সমর্থক এবং কয়েক জন পুলিশকর্মী-সহ অন্তত আট জন আহত হন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন।
চারটি মামলা, গ্রেফতার তিন
গোলমালের ঘটনায় কালীঘাট থানায় মোট চারটি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে দু’টি পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা। একটি মামলা দায়ের হয় গুড়িয়া হরি নামে এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে। তাঁর অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ৩০ থেকে ৪০ জনের নাম রয়েছে। অন্য দিকে, অভিষেকও ৩০ থেকে ৪০ জন অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর অনুগামীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। এমনকি তাঁর কার্যালয়েও ভাঙচুর করা হয়েছে।
এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতেরা হলেন মহম্মদ তৌকির আলম, মহম্মদ এরশাদ এবং শ্রীদীপ দাস। কালীঘাটের তৃণমূলের দাবি, তিন জনই তাদের দলের কর্মী। পুলিশ সূত্রে খবর, গুড়িয়া হরির অভিযোগের ভিত্তিতে তৌকির ও এরশাদকে গ্রেফতার করা হয়। অন্য দিকে, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় গ্রেফতার হন শ্রীদীপ। তবে অভিষেকের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া মামলায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।
আট দিনের পুলিশি হেফাজত
গত রবিবার ধৃত তিন জনকে আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁদের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সংঘর্ষের নেপথ্যে কারা ছিলেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। সেই তদন্তেরই অংশ হিসাবে মঙ্গলবার সকালে তিন জনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে কী ভাবে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, কারা কোথায় ছিলেন এবং কী ভাবে পুলিশকে হেনস্থা করা হয়, তা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। এই সময় এলাকায় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।
পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন
ঘটনার পর থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, হামলাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদেরই গ্রেফতার করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি। অন্য দিকে, তৃণমূলের তরফে ধৃতদের গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তবে রাজ্য পুলিশের দাবি, প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে।
এখন পুলিশের হাতে রয়েছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরও কারা এই সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে এ বার কালীঘাট-কাণ্ডের নেপথ্যের আরও তথ্য সামনে আসে কি না, সেটাই দেখার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More