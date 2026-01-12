Edit Profile
    Abhishek's Army-Navy-Air Force comment: 'তৃণমূলের বুথকর্মীরা ইন্ডিয়ান আর্মি, আমরা নেভি', কারা অভিষেকের 'এয়ারফোর্স'?

    'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই কনক্লেভ থেকে অভিষেক দাবি করেন, বুথস্তরের কর্মীরা হলেন আর্মি, তাঁরা হলেন নেভি, আর সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীরা হলেন এয়ারফোর্স।

    Published on: Jan 12, 2026 6:44 PM IST
    By Ayan Das
    বুথস্তরের কর্মীরা হলেন আর্মি, তাঁরা হলেন নেভি, আর সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীরা হলেন এয়ারফোর্স - এমনই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ‘একদিকে নেভি, একদিকে আর্মি, একদিকে এয়ারফোর্স। তৃণমূলের বুথকর্মীরা যদি ইন্ডিয়ান আর্মি হন, তাহলে আমরা ইন্ডিয়ান নেভি, আর সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স।’ সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের তিন বাহিনী যদি সমন্বয় বজায় রেখে এগিয়ে চলে এবং লড়াই করে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীরা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

    'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
    সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীদের চাঙ্গা করতে বার্তা অভিষেকের

    আসলে সেই বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই সোমবার 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধার' কনক্লেভের আয়োজন করা হয়। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে যখন মেরেকেটে দেড় মাস বাকি, সেই আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের কর্মীদের চাঙ্গা করতে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

    সেই লক্ষ্যেই সোমবারের কনক্লেভ থেকে ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’-দের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন অভিষেক। তাঁরা যাতে নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, বিরোধীদের ‘মিথ্যাচার’ খণ্ডন করে দেন, তৃণমূল সরকারের ভালো কাজের প্রচার করেন, তার উপরে জোর দেন। কোনওরকম রাখঢাক না করে অভিষেক জানান, আসন্ন ১১০ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন ‘ডিজিটাল যোদ্ধা’-দের জীবনে ছুটি, রবিবার, শনিবার বলে কিছু থাকবে না। এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর দিতে হবে। যা ছুটি মিলবে, সেটা আগামী মে'তে তৃণমূল ফের সরকার গঠন করার পরে।

    আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স- তৃণমূলেও আছে, দাবি অভিষেকের

    সেই রেশ ধরে দলের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য অভিষেক বলেন, ‘আগেকার দিনে যখন যুদ্ধ হত, ধরুন আজ থেকে ৫০০ বছর আগে। কীভাবে যুদ্ধ হত? হাতি, ঘোড়া - এসব করে যুদ্ধ হত। লোকে ঘোড়ায় বসে যুদ্ধ করতে যেত। কেউ হাতিতে বসে যেত। হেঁটে যেত। আজ কীভাবে যুদ্ধ হয়? নেভি, আর্মি, এয়ার ফোর্স - কীভাবে যুদ্ধ হয়? এভাবে তো। তৃণমূল কংগ্রেসকে আপনি যদি তিনটি ভাগে ভাগ করেন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের আর্মি....ভারতের ডিফেন্স যদি দেখেন, তাহলে তিনটি ভাগ আছে - ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান নেভি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স।’

    আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স নিয়ে আর কী বললেন অভিষেক?

    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ঠিক একইভাবে আপনি যদি তৃণমূলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন, নীচে যাঁরা প্রচার করছেন, বুথে যাঁরা বসছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দলের সম্পদ। তাঁরা সংগঠনের হয়ে কাজ করছেন, দেওয়াল লিখছেন, ফেস্টুন লাগাচ্ছেন, পতাকা লাগাচ্ছেন, মিছিলে হাঁটছেন, তাঁরা দলের আর্মি। আপনারা যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন, দলের হয়ে লড়ছেন, তাঁরা এয়ারফোর্স। এটা মাথায় রাখতে হবে। আর আমরা যারা পার্লামেন্টে লড়ছি বা হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে লড়ছি, মানুষের সঙ্গে থাকছি, তাঁদের ধরে নিন নেভি।’

    News/Bengal/Abhishek's Army-Navy-Air Force Comment: 'তৃণমূলের বুথকর্মীরা ইন্ডিয়ান আর্মি, আমরা নেভি', কারা অভিষেকের 'এয়ারফোর্স'?
