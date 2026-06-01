Abhishek Banerjee: পুরসভার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ! বাড়ি-কাণ্ডে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেকের বাবা,মা
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটি বৈধ, বলে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা।
এদিনও ফের একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয় সিআইডি। এর আগে, সই জাল কাণ্ডে অভিষেককে আজই তলব করেছিল সিআইডি। অন্যদিকে, কলকাতার ২৯-সি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা।
এর আগে, অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত এক নোটিস পাঠিয়েছে পুরসভা। অন্যদিকে, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িটি বৈধ, বলে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা। এর আগে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানান, কোনও বেআইনি কাজকে রেয়াত করবে না তাঁর সরকার। সদ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক ঠিকানায় পুরসভার তরফে নোটিস দেওয়া হয়। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা।
জানা যাচ্ছে, আগামী বুধবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। এর আগে, কলকাতা পুরসভার পাঠানো নোটিস নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' পুরসভাকে জিজ্ঞেস করুন। নোটিস যারা দিয়েছে...যারা বেছে বেছে মিডিয়ার কাছে এগুলো লিক করছে... একটা নোটিস লাগিয়ে চলে গেলাম যে এই অংশটা অবৈধ!'
এদিকে, আজ সোমবার ফের একবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি পৌঁছয় সিআইডি। সই-জাল বিতর্কে ভবানীভবনে অভিষেকের হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও, তিনি অসুস্থতার কথা জানিয়ে হাজিরা দেননি। বিকেলেই কালীঘাট রোডের বাড়িতে হাজির হয় সিআইডি টিম। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরে ভিতর থেকে এক কর্মী বেরিয়ে আসেন।
প্রসঙ্গত, সোনারপুরে সদ্য এক দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে হামলার শিকার হন অভিষেক। এলাকায় তাঁকে ডিম ছোড়া হয়। তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে অভিষেককে ওই জায়গা থেকে বের করে আনে। পরে শহরে বাইপাসের ধারের এক হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে যাওয়া হয় অভিষেককে। সেখানে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে মিন্টো পার্কের হাসপাতালে নিয়ে গেলে, আইটিইউতে ভর্তি করা হলেও, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
