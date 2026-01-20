Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'সুপ্রিম' জয়ের পরেই তৎপরতা! CEO-র দফতরে যাবেন অভিষেক, সময় চাইল তৃণমূল

    সিইও-র সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? সিইও দফতরে যাওয়ার খবর সামনে আসতেই এই প্রশ্ন উঠছে।

    Published on: Jan 20, 2026 11:57 AM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দফতরে যাবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে নিয়েই সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার বড় জয়ের পর সিইও দফতরে সময় চেয়ে আবেদন-মেইল পাঠিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।

    CEO-র দফতরে যাবেন অভিষেক (Shyamal Maitra )
    CEO-র দফতরে যাবেন অভিষেক (Shyamal Maitra )

    এই মেইলের কারণ কী?

    সিইও-র সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে চান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? সিইও দফতরে যাওয়ার খবর সামনে আসতেই এই প্রশ্ন উঠছে। তবে সংশ্লিষ্ট মেইলে সেই সংক্রান্ত কিছু স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই। শুধু বলা হয়েছে, কয়েকটি ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে’ আলোচনার জন্যই সিইও দফতরে যেতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর, বাংলার ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জনকে মাথায় রেখেই এই সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছে তৃণমূল। গত ৩১ ডিসেম্বর দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সঙ্গে ছিল তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেই সাক্ষাতের পরেই ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির’ নামে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। এমনকী, তারপরেই তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে বুথস্তরের এজেন্ট বা বিএলএ-২-দের শুনানি কেন্দ্রে থাকতে দেওয়ার দাবি তুলতে দেখা যায়।

    সোমবার সেই দাবিতেই কার্যত গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, এসআইআর শুনানি পর্বে ভোটার চাইলে বিএলএ-২ দের নিয়ে যেতে পারবেন। তারপরই বারাসতের সভা থেকে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বলেছেন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির লিস্ট রিলিজ করতে হবে। বিচারপতিরাও বলেছেন বিএলএ-২ রা হিয়ারিংয়ে থাকবে। এর সঙ্গে যাঁরা হিয়াংরিংয়ে যাচ্ছে তাদের রসিদ দিতে হবে।’ পাশাপাশি, বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, ‘বিজেপির এসআইআরের খেলা শেষ। আমাদের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার যাঁরা কেড়ে নিতে চেয়েছে তাঁদের দুই গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব, তৈরি থাকো।’

    News/Bengal/'সুপ্রিম' জয়ের পরেই তৎপরতা! CEO-র দফতরে যাবেন অভিষেক, সময় চাইল তৃণমূল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes