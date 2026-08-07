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    গ্রেফতারির শঙ্কায় উড়েছে ঘুম! ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেকের আপ্তসহায়ক, খারিজ…

    Sumit Roy at Calcutta High Court: বর্তমানে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে সিআইডি (CID) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। সুমিত রায়ের খোঁজে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (STF) এবং সিআইডি যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

    Published on: Aug 7, 2026, 23:02:35 IST
    By Sahara Islam
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    Sumit Roy at Calcutta High Court: মাথায় গ্রেফতারির চিন্তা। ফের রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। গতকাল, বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) তরফে জমি কেলেঙ্কারি মামলায় এক সপ্তাহের রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে তদন্তকারীদের সঙ্গে তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আজ, শুক্রবার বাকি থাকা আরও চারটি মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে উচ্চ আদালতে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান সুমিত রায় (Sumit Roy)। যদিও দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)।

    অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়
    অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

    সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

    পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি ভুয়ো নথির মাধ্যমে দখল এবং বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে সরকারি জমি বিক্রি হত সেখানে। তার জন্য বানানো হত ভুয়ো নথিও। অভিযোগ, এর সবটাই হত অভিষেকের আপ্তসহায়কের সম্মতিতে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু সুমিতের কোনও ঠিকানাতেই তাঁর খোঁজ না-পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল পুলিশ। পরে তাদের আবেদন মেনে মেদিনীপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। আইনজীবীর মাধ্যমে আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুমিত। কিন্তু তাঁর আর্জি হাইকোর্টের তরফে খারিজ করে দেওয়ায় ফের শীর্ষ আদালতে আবেদন জানান তিনি। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে সুমিতের গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। জানানো হয় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পুলিশ। তবে, তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না।

    কেন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুমিত রায়?

    নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন পেয়েছেন সুমিত রায়। তবে, শালবনি এলাকায় জমি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে আগাম জামিন না দেওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। ওই মামলায় গতকালই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যে সুমিতের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ, তাঁর গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। তবে জানা গিয়েছে, জমি ও চাকরি দুর্নীতি ছাড়া সুমিতের বিরুদ্ধে আরও ৪টি এফআইআর রয়েছে। তাই, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পেয়েও অস্বস্তিতে সুমিত রায়। গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন। তাই ফের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত। রক্ষাকবচের আবেদন করেছেন তিনি। দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু, আর্জি গ্রহণ করেননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিচারপতি জানিয়ে দেন, মামলাটির জরুরি ভিত্তিতে শুনানির পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তাই পরে তালিকা অনুযায়ী শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। ফলে আপাতত ওই নতুন চার মামলায় কোনও আইনি সুরক্ষা ছাড়াই থাকতে হচ্ছে সুমিত রায়কে।

    বর্তমানে সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে সিআইডি (CID) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। সুমিতের খোঁজে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (STF) এবং সিআইডি যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, সরকারি জমি জবরদখল করে পেট্রল পাম্প, রিসর্ট ও হোটেল-সহ একাধিক বাণিজ্যিক লাভজনক প্রকল্প গড়ে তোলার অপরাধে সুমিতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চারটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এই মামলাগুলিতে গ্রেফতারি এড়াতে ও এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। তবে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জরুরি আর্জিতে সাড়া না দেওয়ায় এবং সাধারণ তালিকা অনুযায়ী শুনানির নির্দেশ দেওয়ায় তাঁর আগামী আইনি লড়াইয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হল।

    Home/Bengal/গ্রেফতারির শঙ্কায় উড়েছে ঘুম! ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেকের আপ্তসহায়ক, খারিজ…
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