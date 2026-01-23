Edit Profile
    WB Trains and Rail Project: বাংলার সব ডিভিশনেই এসি লোকাল ট্রেন আসছে? মুখ খুলল রেল, রানাঘাটে আন্ডারপাস হবে?

    বাংলার প্রতিটি ডিভিশনে এসি লোকাল ট্রেন চালু করার দাবি তোলা হয়। সেইসঙ্গে রানাঘাট আন্ডারপাস এবং চূর্ণী নদীর উপরে ফুট ওভারব্রিজ নিয়েও পূর্ব রেলের তরফে মুখ খোলা হয়েছে। শান্তিপুর-নবদ্বীপ ঘাট লাইনের কী হচ্ছে?

    Published on: Jan 23, 2026 6:29 PM IST
    By Ayan Das
    হাওড়া ডিভিশনেও কি এবার এসি লোকাল ট্রেন চালু হতে চলেছে? সেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলল পূর্ব রেলওয়ে। ইতিমধ্যে শিয়ালদা ডিভিশনে একগুচ্ছ এসি লোকাল ট্রেন চালু হলেও হাওড়ার কপালে জোটেনি। সেই বিষয়টি নিয়ে রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই রেলের তরফে জবাব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রানাঘাট আন্ডারপাস এবং চূর্ণী নদীর উপরে ফুট ওভারব্রিজ নিয়েও রেলের তরফে মুখ খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ।

    বাংলার প্রতিটি ডিভিশনে এসি লোকাল ট্রেন চালু করার দাবি তোলা হয়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে Indian Railways)
    বাংলার প্রতিটি ডিভিশনে এসি লোকাল ট্রেন চালু করার দাবি তোলা হয়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে Indian Railways)

    শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত লাইনের কী অবস্থা?

    শুক্রবার সাংসদ জানিয়েছেন, রানাঘাট-বনগাঁ শাখায় ডবল লাইনের বিষয়ে রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে গত ৬ অক্টোবরই সেই প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পড়ে গিয়েছে সবুজ সংকেত। দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে রেলের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আবার শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে ১৭ নভেম্বর চালু হয়ে গিয়েছে তিন জোড়া কৃষ্ণনগর সিটি-আমঘাটা লোকাল ট্রেন। আর শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত লাইনের কাজের ক্ষেত্রে যে যে সমস্যা আছে, তা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

    বাংলার সব ডিভিশনেই এসি লোকাল ট্রেন আসছে?

    আবার প্রতিটি ডিভিশনে এসি লোকাল ট্রেন চালুর যে দাবি তোলেন জগন্নাথ, তা নিয়ে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। শিয়ালদায় একগুচ্ছ এসি লোকাল ট্রেন চালু হলেও হাওড়া ডিভিশনের কপালে একটাও জোটেনি। সেই আবহে রেলের তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে শিয়ালদা ডিভিশনে ইতিমধ্যে ১০টি এসি লোকাল ট্রেন চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে রানাঘাট স্টেশনে আন্ডারপাস নির্মাণের বিষয়ে তরফে রেলের আশ্বাস মিলেছে বলে জানিয়েছেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ।

    চূর্ণী নদীর উপরে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করবে রেল?

    তবে কালীনারায়ণপুর স্টেশন সংলগ্নে চূর্ণী নদীর উপরে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের যে দাবি তোলা হয়েছিল, তাতে খুব একটা আশা জোগাতে পারেনি রেল। বিজেপি সাংসদ জানিয়েছেন, রেলের তরফে বলা হয়েছে যে এরকম ক্ষেত্রে ব্রিজ নির্মাণের বিষয়টি তাদের হাতে নেই। নদীর উপরে ফুট ওভারব্রিজ বিষয়টি রেলের আওতাধীন বলে জানানো হয়েছে।

