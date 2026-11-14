রেশনে চাল-গম নিয়ে কারচুপি করলেই এক ঘণ্টায় ব্যবস্থা! কালোবাজারি রুখতে কড়া বার্তা খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার

রেশনে চাল-গম নিয়ে কারচুপি করলেই এক ঘণ্টায় ব্যবস্থা! কালোবাজারি রুখতে কড়া বার্তা খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়ার
রেশনের খাদ্যশস্যের কালোবাজারি এবং বেআইনি কারবার বন্ধ করতে এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রেশন ব্যবস্থায় অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রেশনের চাল-গম নিয়ে কোনও রকম কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। খাদ্যশস্যের গুণমান খারাপ হলে কিংবা ওজনে কম দেওয়া হলে অভিযোগ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। রেশনের খাদ্যশস্যের কালোবাজারি এবং বেআইনি কারবার বন্ধ করতে এবার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রেশন ব্যবস্থায় অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শুক্রবার কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে মতুয়া ও নমঃশূদ্র মহাসঙ্ঘের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন খাদ্যমন্ত্রী। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেশন ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। বিশেষ করে রেশনের খাদ্যশস্যের গুণমান, ওজনে কারচুপি এবং কালোবাজারির অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। উত্তরে মন্ত্রী জানান, রেশন ব্যবস্থার উপরে রাজ্য সরকারের নজর রয়েছে। কোনও উপভোক্তা রেশন দোকান থেকে নিম্নমানের চাল বা গম পেলে কিংবা প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে কম খাদ্যশস্য পেলে সরাসরি তাঁকে জানাতে পারবেন।
অশোক কীর্তনীয়ার আশ্বাস, অভিযোগ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যেই এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, “কেউ ছাড় পাবে না।” অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। শুধু অভিযোগ গ্রহণ করেই দায়িত্ব শেষ করবে না সরকার, দ্রুত তার নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
সাধারণ মানুষের কাছে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়াও সহজ করার কথা বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে। রেশন নিয়ে কোনও সমস্যা হলে সেই নম্বরেই যোগাযোগ করতে পারবেন উপভোক্তারা। ফলে স্থানীয় স্তরে অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা না মিললে সরাসরি খাদ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকছে।
রেশনের চালের গুণমান নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন অশোক। তাঁর দাবি, আগের তুলনায় বর্তমানে রেশনের চালের মান অনেকটাই উন্নত হয়েছে। আগামী বছর থেকে সাধারণ মানুষ আরও ভাল মানের চাল পাবেন। খাদ্যশস্যের গুণমান আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগের সরকারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে রেশনের চাল বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হত। বর্তমানে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে আলাদা করে কোনও তথ্য বা প্রমাণ পেশ করেননি মন্ত্রী।
রেশন ব্যবস্থা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত। তাই চাল বা গমের পরিমাণে কারচুপি কিংবা নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহের অভিযোগ সাধারণ মানুষের কাছে বড় সমস্যা। বিশেষত যাঁরা সরকারি রেশনের উপর নির্ভরশীল, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়ম সরাসরি প্রভাব ফেলে। সেই পরিস্থিতিতে খাদ্যমন্ত্রীর এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।
তবে মন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে নজর থাকবে বাস্তব পদক্ষেপের দিকে। বেআইনি রেশন কারবার, খাদ্যশস্যের কালোবাজারি এবং ওজনে কারচুপির বিরুদ্ধে কতটা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা দেখার অপেক্ষায় উপভোক্তারা। অভিযোগ জানানোর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয় কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More