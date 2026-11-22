২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
বাংলার বিদ্যুৎ সরবরাহে আদানি গোষ্ঠী! ২৫ বছরের বরাত পেল সংস্থা, ২০২৮ থেকেই মিলবে ১৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, খরচ কত?
কবে থেকে এই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে? নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২০২৮ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথম পর্যায়ে ১৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ৭৫০ মেগাওয়াটের বিকল্প ব্যবহার করা হলে ২০২৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে সেই বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা।
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের পথে রাজ্য। আগামী ২৫ বছর বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে আদানি গোষ্ঠীর সংস্থা। এই মর্মে আদানি এনার্জি সলিউশনের সহযোগী সংস্থা পাওয়ারপালস ট্রেডিং সলিউশনস লিমিটেডকে বরাত দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (ডব্লিউবিএসইডিসিএল)। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিনের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে ১৭৫০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে আরও ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে সরবরাহের পরিমাণ ২৫০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়তে থাকার মধ্যেই এই দীর্ঘমেয়াদি বরাত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বরাত পেয়েছে আদানি গোষ্ঠীর সংস্থা। তবে বিষয়টি একটু বিস্তারিত। আদানি এনার্জি সলিউশনের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা পাওয়ারপালস ট্রেডিং সলিউশনস এই বরাত পেয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্থাটি নির্বাচিত হয়েছে। ডব্লিউবিএসইডিসিএল প্রাথমিকভাবে ১৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেনার জন্য লেটার অব অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। অতিরিক্ত ৭৫০ মেগাওয়াট কেনার সুযোগও রাখা হয়েছে চুক্তিতে। সেই বিকল্প কার্যকর হলে মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫০০ মেগাওয়াট।
কবে থেকে এই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে? নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ২০২৮ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথম পর্যায়ে ১৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ৭৫০ মেগাওয়াটের বিকল্প ব্যবহার করা হলে ২০২৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে সেই বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা। অর্থাৎ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় এই নতুন সংস্থার অংশগ্রহণ শুরু হবে।
এই বিদ্যুতের বিশেষত্ব হল, পুরোটাই পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে। সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ এবং ব্যাটারি স্টোরেজ ব্যবস্থার সমন্বয়ে দিন-রাত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণত সৌরবিদ্যুৎ দিনের বেলায় বেশি উৎপাদিত হয়। আবার বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদন নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। ফলে এই দুই উৎসের বিদ্যুৎ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য ব্যাটারি ব্যবস্থাও কাজে লাগানো হবে।
প্রথম বছরের জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ধার্য হয়েছে ৫.৬০ টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই দামের পরিবর্তন হতে পারে। চুক্তিতে আরও বলা হয়েছে, সরবরাহ করা পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের অন্তত ৫১ শতাংশের উৎস সম্পর্কে যাচাইযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে।
তবে এই চুক্তির অর্থ এই নয় যে বাংলাতেই আদানি গোষ্ঠী নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে। বরং সংস্থাটি বিভিন্ন জায়গার সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে রাজ্যের বণ্টন সংস্থাকে সরবরাহ করবে। আদানি গ্রিন এনার্জি-সহ একাধিক সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।
কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ থেকে ২০৩৫-৩৬ সালের মধ্যে বাংলায় বার্ষিক বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে ৫.৪৬ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। বাড়বে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ ব্যবহারের চাহিদাও। সেই পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদি এই বরাত রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
সব মিলিয়ে, আগামী দিনের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা সামাল দিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য। ২৫ বছরের এই বরাত বাস্তবে কতটা নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে এবং তার প্রভাব বিদ্যুতের দামে কতটা পড়ে, এখন সেটাই দেখার।