AJSU in West Bengal Assembly Election: বিধানসভা ভোটে বাংলার আসনে প্রার্থী হবেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী!
বাঘমুন্ডি আসন থেকে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী লড়তে পারেন বলে দাবি রিপোর্টে। বাঘমুন্ডিতে এর আগে ২০২১ সালে আজসুর দ্বিতীয় স্থানে ছিল তৃণমূলের পিছনে। সেখানে এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল মাহাতো তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিলেন।
ঝাড়খণ্ডে বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা আজসু। পশ্চিমবঙ্গের কুড়মি অধ্যুষিত এলাকায় আজসুর বেশ ভালোই প্রভাব রয়েছে। এই আবহে আজসুকে এখানে একটি আসন ছাড়তে চলেছে বিজেপি। এমনই দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। এমনকী সেই কেন্দ্রে নাকি লড়তে পারেন আজসু প্রধান তথা ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুদেশ মাহাতো। এর আগেও ২০২১ সালের ভোটে বাঘমুন্ডি আসনটি আজসুকে ছেড়ে দিয়েছিল বিজেপি। এবারও সেই আসনটি আজসুকে দেওয়া হতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে। আর এই বাঘমুন্ডিতে বিগত দিনে বারংবার দেখা গিয়েছে আজসু প্রধান সুদেশ মাহাতোকে। আর তা থেকেই জল্পনা বেড়েছে।
উল্লেখ্য, বাঘমুন্ডিতে এর আগে ২০২১ সালে আজসুর দ্বিতীয় স্থানে ছিল তৃণমূলের পিছনে। সেখানে এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস প্রার্থী নেপাল মাহাতো তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছিলেন। তবে অভিযোগ, বাঘমুন্ডিতে নাকি আজসুকে 'অসহযোগিতা' করেছিল বঙ্গ বিজেপি। প্রসঙ্গত, পুরুলিয়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং জেলা বিজেপি সভাপতি শঙ্কর মাহাতোরা এই বাঘমুন্ডিরই ভোটার। তবে সেই আসনটি জোট বাধ্যবাধকতায় বিজেপি ছেড়ে দিচ্ছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, এবারের ভোটে নাকি বাংলার দুটি আসনে লড়াই করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল আজসু। তার মধ্যে বাধমুন্ডি ছাড়া ছিল বান্দোয়ান। তবে আজসুকে একটি আসন ছাড়তেই রাজি বিজেপি। এদিকে রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ভোটার তালিকায় বাঘমুন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের ঝালদা ১ নম্বর ব্লকের ৫২ নম্বর বুথ তুলিন বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম থাকবে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা আজসু সুপ্রিমো সুদেশের। এদিকে সম্প্রতি বাঘমুন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের তুলিন ও বাঘমুন্ডিতে জোড়া কর্মী সভা করে যান ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুদেশ মাহাতো। অবশ্য, জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের অগস্ট থেকেই নাকি নিয়মিত বাঘমুন্ডিতে যাতায়ত শুরু করেন সুদেশ।
উল্লেখ্য, সুদেশ নিজে রাঁচি জেলার সিল্লি থানার বাসিন্দা। তব ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সময় থেকেই পুরুলিয়ার ঝালদা, বাঘমুন্ডি, কোটশিলায় যাতায়ত তাঁর। এই আবহে বহু আগে থেকেই ঝালদা এবং বাঘমুন্ডিতে সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায় সুদেশ মাহাতোকে। এই অঞ্চলে আজসুর সংগঠন রয়েছে। পাকা কলা প্রতীকে এই আসনে লড়াই করতে পারে আজসু। এদিকে ভোটে লড়াই করার বিষয়ে সুদেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজে বলেন, 'জোটের হয়ে পার্টি লড়বে। সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে।' এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো বলেন, 'কে কোথায় প্রার্থী হবেন সেটা দলের বিষয়। দল যা নির্দেশ দেবে আমরা তা মানতে বাধ্য।'
News/Bengal/AJSU In West Bengal Assembly Election: বিধানসভা ভোটে বাংলার আসনে প্রার্থী হবেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী!