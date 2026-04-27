    Attack on Saokat Molla: ভোটের আগেই খুনের ছক! তৃণমূল প্রার্থীর কনভয়ে 'হামলা'য় তপ্ত ভাঙড়, কাঠগড়ায় ISF?

    Attack on Saokat Molla: তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, 'পুরো হামলাটি ছিল পরিকল্পিত। এর পিছনে রয়েছে আইএসএফ।'

    Published on: Apr 27, 2026 3:29 PM IST
    By Sahara Islam
    Attack on Saokat Molla: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ভোটের আগে ফের উত্তেজনা চরমে। দিনকয়েক আগেই নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, দলীয় প্রার্থী শওকত মোল্লার প্রাণহানি হতে পারে। রবিবার রাতে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া এলাকায় যেন সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার কনভয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, রবিবার রাতে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং এর পিছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। অন্যদিকে, রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ভাঙড়ে এই ঘটনার পরে ফের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

    তৃণমূল প্রার্থীর কনভয়ে 'হামলা'য় তপ্ত ভাঙড় (সৌজন্যে টুইটার )
    ঠিক কী হয়েছিল?

    রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের চালতাবেড়িয়া এলাকায় প্রচার শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শওকত মোল্লা। অভিযোগ, সেই সময়ই তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। শওকতের দাবি, এটি একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত আক্রমণ। হামলায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হওয়ায় রাতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটে।

    কী বলছেন তৃণমূল প্রার্থী?

    তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, 'পুরো হামলাটি ছিল পরিকল্পিত। এর পিছনে রয়েছে আইএসএফ।' আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লাও সরাসরি আঙুল তুলেছেন আইএসএফের দিকে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এটা সাজানো হামলা। আমাদের কর্মীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে।' ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থীর হুঁশিয়ারি, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তৃণমূল বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

    আইএসএফ-র প্রতিক্রিয়া

    অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। উল্টে তৃণমূলের পক্ষ থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে আইএসএফ নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, ভোটের আগে সহানুভূতি আদায়ের জন্য এ’ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

    এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত। অতীতেও এখানে একাধিকবার রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ফলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা ও চাপানউতোর। যদিও প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, শওকত মোল্লার উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে ভাঙড়ে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার নিচ্ছে।

