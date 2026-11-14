গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ, ভবানীপুর থানায় হাজির অভিষেক!

গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ, ভবানীপুর থানায় হাজির অভিষেক!
অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কলকাতা পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬(১)(এ), ১৯৬(১)(সি), ৩৫৩(১)(বি) এবং ৩৫৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট ঘিরে আইনি জটিলতায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত এবং সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় শনিবার ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিলেন তিনি। কলকাতা পুলিশের তলব মেনে ১৪ নভেম্বর দুপুর ১২টা ২৩ মিনিট নাগাদ থানায় পৌঁছন অভিষেক। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে করা তাঁর একটি পোস্ট ঘিরেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। ওই পোস্টের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।
ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ২ মে। ওই দিন সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে কটাক্ষ করেন তিনি। অভিযোগ, পোস্টে জ্ঞানেশ কুমারকে ‘বাংলাবিরোধী গুজরাটি গ্যাংয়ের হাতের পুতুল’ বলে উল্লেখ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই আপত্তি ওঠে। অভিযোগকারীর দাবি, একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে কীভাবে একটি বিশেষ ভাষাভাষী সম্প্রদায়কে এভাবে আক্রমণ করতে পারেন অভিষেক? তাঁর মন্তব্যে গুজরাটি সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। পাশাপাশি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় সংহতিও বিঘ্নিত হতে পারে।
এই পোস্টের বিরুদ্ধে গত ২৭ মে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় বাসিন্দা অর্ণবকান্তি দাস। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে কলকাতা পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬(১)(এ), ১৯৬(১)(সি), ৩৫৩(১)(বি) এবং ৩৫৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ছড়ানো, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে এমন মন্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধারাগুলি।
পুলিশ সূত্রে খবর, মামলাটির তদন্ত এখনও চলছে। সেই তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাঁকে শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে ভবানীপুর থানায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই নির্ধারিত সময়ের আগেই থানায় পৌঁছন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।
উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ঘটনায় অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। এত দিন পর তাঁকে থানায় ডেকে পাঠানোয় রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিশানা করে করা একটি রাজনৈতিক পোস্ট কীভাবে ফৌজদারি মামলার পর্যায়ে পৌঁছল, তা নিয়ে চর্চা চলছে।
অন্য দিকে, অভিষেকের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা ঘিরে নতুন করে আইনি চাপ তৈরি হয়েছে। পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গিরিশ পার্ক থানাতেও তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। ওই মামলায় আগামী ২০ নভেম্বর দুপুর ১টায় তাঁকে হাজির হওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে।
সব মিলিয়ে, পরপর পুলিশি তলব ঘিরে নতুন করে অস্বস্তিতে তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতা। তবে গুজরাটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ এখনও বিচারাধীন। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেক কী বক্তব্য রাখেন এবং তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More