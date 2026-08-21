Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Amit Shah in North Bengal: উত্তরবঙ্গে অমিত শাহের সভায় বন্দেমাতরম প্রসঙ্গ, তোপ মমতাকে

অনুষ্ঠানে প্রথমবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন অমিত শাহ।

Published on: Aug 21, 2026, 14:09:32 IST
By Abhijit Chowdhury
Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে শিলিগুড়িতে এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অনুষ্ঠানে প্রথমবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন অমিত শাহ। তাঁর দাবি, এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে সেনা বা নিরাপত্তাবাহিনীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি সেখানে উপস্থিত থাকতেন না।

উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে শিলিগুড়িতে এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। (@AmitShah)
উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে শিলিগুড়িতে এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের বিশেষ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। (@AmitShah)

অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস এবং ‘বন্দেমাতরম’ প্রসঙ্গেও বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগেই দেশ ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। ২০১৫ সাল থেকে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখনই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন, তিনি সেখানে উপস্থিত থেকেছেন। তবে এবারের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান তাঁর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অমিত শাহের কথায়, এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রথমবার সম্পূর্ণ ‘বন্দেমাতরম’ গান পরিবেশন করা। তাঁর দাবি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অমর সৃষ্টি শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতি দেয়নি, স্বাধীন ভারতের ভাবনা ও লক্ষ্যও সামনে তুলে ধরেছিল। একটি সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন ভারত কেমন হওয়া উচিত, তার একটি আদর্শ তুলে ধরেছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর এবং দেশভাগের পরেও ‘বন্দেমাতরম’কে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়নি। সংসদে গানটি পরিবেশন করা হলেও তা পুরোপুরি গাওয়া হত না। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর মতো বহু মানুষের মনে দীর্ঘদিন ধরে আক্ষেপ ছিল বলেও জানান তিনি।

অমিত শাহ জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সম্পূর্ণ ‘বন্দেমাতরম’কে সরকারি অনুষ্ঠানের অংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এর ফলে দেশের যুব প্রজন্ম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অমর সৃষ্টি সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও ‘বন্দেমাতরম’-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, স্কুলে যখন শিশুরা সম্পূর্ণ ‘বন্দেমাতরম’ গান গায়, তখন তাদের মধ্যে দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাবনার বিকাশ ঘটে। তাঁর মতে, জাতীয়তাবোধ এবং রাষ্ট্রভাবনাকে শক্তিশালী করতে এই গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা ও সীমান্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এসএসবি-র অনুষ্ঠানে অমিত শাহের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ ও ‘বন্দেমাতরম’কে কেন্দ্র করে তাঁর বক্তব্য—সব মিলিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক, দুই ক্ষেত্রেই এ দিনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/Amit Shah In North Bengal: উত্তরবঙ্গে অমিত শাহের সভায় বন্দেমাতরম প্রসঙ্গ, তোপ মমতাকে
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes