    Amit Shah on WB Election 2026: 'জেলে পাঠাব....', আনন্দপুর-কাণ্ডে বললেন শাহ, ‘ভাইপো’ নিয়ে সোজা চ্যালেঞ্জ মমতাকে

    বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেইসঙ্গে আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন। আক্রমণ করলেন দুর্নীতি নিয়েও।

    Published on: Jan 31, 2026 1:39 PM IST
    By Ayan Das
    আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর আনন্দপুরী মাঠের কার্যকর্তা সম্মেলন থেকে শাহ অভিযোগ করেন, আনন্দপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা মোটেও দুর্ঘটনা নয়। অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও হদিশ মিলছে না ২৭ জনের। জলাজমিতে ওই গুদাম তৈরি করা হয়েছিল। বন্ধ করা ছিল বাইরে থেকে। ফলে আগুন লাগলেও বাইরে বেরোতে পারেননি শ্রমিকরা। ভিতরে জ্বলেপুড়ে মারা গিয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডে মমতার লোকজন জড়িত আছেন। মমতা সরকার যদি তাঁদের আড়াল করতে চায়, তাহলে সেটা বেশিদিন পারবে না। কারণ এপ্রিলের পরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। আর তারপর দোষীদের জেলে পাঠানোর হুংকার দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

    বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি অমিত শাহের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Amit Shah)
    বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি অমিত শাহের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে ফেসবুক Amit Shah)

    ‘ভাইপোর’ নাম বলে দেবে, সেই ভয় আছে মমতার, দাবি শাহের

    সেই রেশ ধরে সরাসরি মমতার দিকে শাহ চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন। তিনি অভিযোগ করেন, দুর্নীতিতে পুরোপুরি ডুবে আছে মমতা সরকার। একের পর এক নেতা-মন্ত্রীরা জেলে গিয়েছেন। কিন্তু তারপর তাঁদের টিকিট দেবেন মমতা। কারণ মমতা জানেন যে টিকিট না দিলে ওই নেতারা ‘ভাইপোর’ (পড়ুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) নাম ফাঁস করে দেবেন বলে দাবি করেন শাহ। সেইসঙ্গে মমতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে শাহ বলেন যে সাহস থাকলে ওই নেতা-মন্ত্রীদের টিকিট না দিয়ে দেখাক তৃণমূল।

    ৪৫ শতাংশ ভোট পাবে বিজেপি, দাবি শাহের

    যদিও পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিবাজরা বেশিদিন ‘সুখে’ থাকবেন না বলে দাবি করেছেন শাহ। তিনি দাবি করেছেন, ৪৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিল ৭৭টি আসন। আর এবার ৩৮ শতাংশ থেকে একলাফে ভোটের হার বাড়িয়ে ৪৫ শতাংশ করা হবে বলে দাবি করেছেন শাহ। তিনি দাবি করেছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।

