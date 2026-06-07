Anubrata Mondal: ভোট-পরবর্তী হিংসা ও ইট লুটের অভিযোগে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ শুভেন্দু
স্থানীয় ইট ব্যবসায়ী শুভেন্দু মণ্ডল সম্প্রতি তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মামুন শেখ-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
বীরভূমে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হিংসা, ভাঙচুর এবং ইট লুটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সামনে এল একটি পুরনো অভিযোগ। স্থানীয় ইট ব্যবসায়ী শুভেন্দু মণ্ডল সম্প্রতি তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মামুন শেখ-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিচার না পাওয়ার পর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তিনি আবারও আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন।
শুভেন্দু মণ্ডলের অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফেরার পর তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটে। তাঁর দাবি, অনুব্রত মণ্ডলের নির্দেশে এবং মামুন শেখের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী তাঁর ইটভাটায় চড়াও হয়। ওই হামলার সময় ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় এবং প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ইট লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।
ব্যবসায়ীর বক্তব্য, ঘটনার পরপরই তিনি অনুব্রত মণ্ডল, মামুন শেখ-সহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি বলে তাঁর দাবি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগটি অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে ছিল।
অভিযোগকারী আরও জানিয়েছেন, হামলার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর কাছ থেকে তোলা দাবি করা হতো। তিনি সেই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করায় এবং রাজনৈতিকভাবে বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত থাকায় বিভিন্ন সময়ে চাপ ও হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তাঁর অভিযোগ, ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি তাঁকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেও একাধিকবার চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।
সম্প্রতি তিনি ফের পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছেন। তাঁর আশা, এবার অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপেরও দাবি জানিয়েছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডল, মামুন শেখ বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট নয়।
ঘটনাটি সামনে আসার পর বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা, পুরনো মামলার অগ্রগতি এবং নতুন করে দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত কতদূর এগোয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপ এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করবে এই বহুচর্চিত অভিযোগের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More