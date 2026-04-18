    Arms Recovered: ৬টি সিঙ্গল শটার বন্দুক-১৪ রাউন্ড কার্তুজ! ভোটের মুখে খাস কলকাতাতে ভয়ঙ্কর ছবি, রাজাবাজার...

    Arms Recovered: শহরে এভাবে দিনের আলোয় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া ঘটনা বেশ উদ্বেগজন বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে শহরের মাঝখানে দিনের বেলায় এইভাবে অস্ত্র পাচারের ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

    Published on: Apr 18, 2026 9:19 PM IST
    By Sahara Islam
    Arms Recovered: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ কড়া নাড়ছে দরজায়। হাতে সময় রয়েছে ঠিক আর পাঁচটা দিন। এই পরিস্থিতিতে গোটা শহর জুড়েই যখন পুলিশের কড়া নজরদারি ও নাকা তল্লাশি চলছে, ঠিক তখনই খাস কলকাতার বুক থেকে ফের উদ্ধার হল বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। দিনের আলোয় শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ব্যাগে ভরে অস্ত্র পাচারের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের তৎপরতায় এই বড়সড় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

    ভোটের মুখে খাস কলকাতাতে ভয়ঙ্কর ছবি প্রতীকী ছবি
    উদ্ধার বন্দুক, কার্তুজ

    শনিবার সকালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের কাছে একটি বাস স্ট্যান্ডের সামনে এই অভিযান চালায় এসটিএফের গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে আগে থেকেই ওত পেতে ছিলেন তাঁরা। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসটিএফের গোয়েন্দাদের সন্দেহ হয়। কালক্ষেপ না করে তাকে তৎক্ষণাৎ আটক করা হয়। এরপর ওই ব্যক্তির ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় পুলিশের। তাঁর ব্যাগে থেকে বেরিয়ে আসে ৬টি সিঙ্গল শটার বন্দুক এবং ১৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে ওই ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছিলেন, কাকে ওই অস্ত্র দেওয়ার কথা ছিল, সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। এসটিএফের গোয়েন্দারা ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে মূল চক্রের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

    তবে শহরে এভাবে দিনের আলোয় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া ঘটনা বেশ উদ্বেগজন বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে শহরের মাঝখানে দিনের বেলায় এইভাবে অস্ত্র পাচারের ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। গোয়েন্দাদের ধারণা, ভোটের সময় বড় কোনও গোলমাল পাকানোর লক্ষ্যেই হয়তো এই অস্ত্রগুলি আনা হয়েছিল।

    শহরের পরপর উদ্ধার টাকা

    গত কয়েক দিন ধরেই কলকাতা এবং লাগোয়া জেলাগুলোতে পুলিশের কড়া নজরদারি চলছে। শুধু অস্ত্র নয়, উদ্ধার হচ্ছে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থও। সম্প্রতি কলকাতা ও হাওড়ায় পরপর দুটি বড় অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় নাকাতল্লাশির সময় বড় সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশের সাউথ ইস্ট ডিভিশন। একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার ভিতর থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। তারও কয়েক দিন আগে হাওড়া স্টেশনের কাছে আরপিএফের অভিযানে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ৭২ লক্ষ টাকার বেশি নগদ পাওয়া গিয়েছিল। দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটকও করা হয়। হাওড়া ডিভিশনের বামনগাছি আরপিএফ পোস্টের কর্মীরা রেল ইয়ার্ডের বেনারস ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ওই টাকা উদ্ধার করেন।

    একদিকে দেদার কালো টাকা, অন্যদিকে আগ্নেয়াস্ত্র - সব মিলিয়ে ভোটের আগে মহানগরীর পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। লালবাজারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান আগামী দিনে আরও জোরদার করা হবে।

