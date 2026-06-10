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    Aroop Biswas Messi Row Case: 'মেসি কি আপনার বাল্যবন্ধু যে তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন?' অরূপকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

    আজ হাইকোর্টে পর্যবেক্ষণে বলা হয়, মেসিকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে গোটা দেশের কাছে। অরূপকে বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, মেসি কি আপনার বাল্যবন্ধু যে তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন? এই ঘটনায় অব্যবস্থা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

    Published on: Jun 10, 2026 12:54 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    হাইকোর্টে একাধারে স্বস্তি পেলেন ও ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেসিকাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ পেলেও উচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পুলিশের নির্ধারিত দিনেই হাজিরা দিতে হবে অরূপকে। তদন্ত চলবে নিজের গতিতে। এরই সঙ্গে আজ হাইকোর্টে পর্যবেক্ষণে বলা হয়, মেসিকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে গোটা দেশের কাছে। অরূপকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন করলেন, মেসি কি আপনার বাল্যবন্ধু যে তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন? এই ঘটনায় অব্যবস্থা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। এদিকে অরূপ আপাতত রক্ষাকবচ পেলেও আদালত জানিয়ে দিল, নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে অরূপকে।

    মেসির পাশে অরূপ বিশ্বাস। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    মেসির পাশে অরূপ বিশ্বাস। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    ঘটনার সূত্রপাত গত ১৭ মে। মেসির ‘গোট টুর’ অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন। অভিযোগে টিকিট কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন এবং অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় গাফিলতির মতো একাধিক গুরুতর ধারার উল্লেখ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই গত ৪ জুন অরূপকে থানায় হাজিরার নির্দেশ দেয় পুলিশ। তবে তার আগেই তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সময় চান। পুলিশের দাবি, অসুস্থতার কোনও মেডিক্যাল নথি বা রিপোর্ট জমা দেননি প্রাক্তন মন্ত্রী। ফলে তাঁকে ৮ জুন সকাল ১১টার মধ্যে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নতুন নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আবহে ৭ তারিখ তাঁর বাড়িতে গিয়ে দু’টি নোটিসও সাঁটিয়ে আসে পুলিশ। তবে অরূপ হাজিরা দেননি। বরং তিনি আপাতত 'নিখোঁজ'।

    এর আগে বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন অরূপ বিশ্বাস। সেই আবেদন খারিজ হওয়ার পর তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সেখানে প্রাথমিক ভাবে স্বস্তি মেলেনি। এদিকে গত ৮ জুন নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও তিনি থানায় সশরীরে হাজির হননি। এমনকি আইনজীবীর মারফতও পুলিশের কাছে কোনও বার্তা পৌঁছয়নি বলে জানা যায়। ফলে এখন প্রশ্ন উঠছে, তদন্তে বারবার অনুপস্থিত থাকার পর পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে। আইনগত প্রক্রিয়া মেনে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা, এমনকি গ্রেপ্তারির সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Aroop Biswas Messi Row Case: 'মেসি কি আপনার বাল্যবন্ধু যে তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন?' অরূপকে প্রশ্ন হাইকোর্টের
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